Supermarkt erwtensoep vaak ongezond door zout en verzadigd vet

De zoutste soepen zijn Markant Erwtensoep, Plus Erwtensoep, Albert Heijn Gevulde erwtensoep en Jumbo Boeren erwtensoep. Unox Biologische erwtensoep is het minst zout. In veel soepen zit meer dan 2 gram zout per 250 ml, terwijl het advies van de Gezondheidsraad is om maximaal 6 gram zout per dag binnen te krijgen. De soepen bevatten daarnaast ook behoorlijk wat verzadigd vet. Teveel zout en verzadigd vet kunnen leiden tot een grotere kans op hart- en vaatziekten.

Loze beloftes

Alle soepen uit de test voldoen aan de belofte van de levensmiddelenindustrie in 2014 om het zoutgehalte in soepen te verminderen. Deze belofte werd echter door een onafhankelijke wetenschappelijke adviescommissie (WAC) beoordeeld als slechts ‘matig ambitieus’, ook omdat veel soepen al voldeden aan de door de industrie zelf opgelegde normen. De WAC adviseerde het zoutgehalte sneller te verminderen en drong aan op vervolgstappen, maar van een vervolgstap is 4 jaar later nog geen sprake. Daarom blijft de Consumentenbond samen met gezondheidsorganisaties aandringen op een intensievere aanpak van productverbetering.

Aldi het lekkerst

De Consumentenbond onderzocht in een laboratorium de hoeveelheid zout, verzadigd vet en vlees van 15 soorten erwtensoep uit de supermarkt. Ook werden het dierenwelzijn en het etiket beoordeeld en proefden 62 consumenten en 6 erwtensoepexperts de soepen. De erwtensoep van Aldi kwam als Beste uit de Test. Consumenten vonden deze soep het lekkerst: de erwtensmaak, kleur en vulling waren precies goed. Deze soep was ook de enige die een voldoende kreeg van het expertpanel.

