Faillissement Travelbird: dit kun je doen

Update januari 2019

Kijk voor de meest recente informatie op: https://www.sgr.nl

Let op: als je een claim ingediend hebt, wacht dan nader bericht van de SGR af voordat je een andere reis boekt of neem contact op met de SGR bij onduidelijkheid. Boek je al een nieuwe reis, terwijl er nog geen uitsluitsel is over je claim bij de SGR, dan draai je zelf voor de extra kosten op als de reis met Travelbird toch doorgaat.

Travelbird failliet

Vorige week ging het mis bij reisorganisatie Travelbird: reizigers die op hun bestemming aankwamen moesten zelf (nog een keer) de kamer betalen. Al snel bleek dit, ondanks kalmerende geluiden van het management, de voorbode van het faillissement van de reisorganisatie. In totaal zijn er ongeveer 40.000 gedupeerden waarvan er zo'n 6000 op vakantie waren.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Omdat Travelbird lid is van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) kwam deze meteen in actie toen de reisorganisatie gemeld had het financieel niet meer te redden. Op 7 november is Travelbird failliet veklaard.

Samen met reisorganisatie TUI zorgt de SGR ervoor dat mensen die op vakantie zijn, deze kunnen voortzetten. Verder informeert de SGR alle gedupeerden en adviseert reizigers die geboekt hadden, maar nog niet vertrokken zijn, om geen betalingen meer te doen aan Travelbird.

Hulp voor gedupeerden, als je:

Nu op reis bent en problemen hebt met een hotelier of een andere dienstverlener Neem contact met TUI op.

bent en problemen hebt met een hotelier of een andere dienstverlener Neem contact met TUI op. Voor 31 oktober tijdens de reis zelf hotelkosten hebt betaald of je reis is geannuleerd en je de reissom nog niet hebt ontvangen: SGR vergoed deze kosten onder voorwaarden. Nadere informatie volgt later. Houd sgr.nl in de gaten.

Nog niet op reis bent maar wel vliegtickets hebt ontvangen. Voor reizigers met een vertrek tot en met 9 november gaat de reis gewoon door. SGR garandeert de betalingen aan de hotels en aan andere dienstverleners, TUI handelt de betalingen af. De SGR informeert de reizigers per e-mail.

Nog niet op reis bent en geen vliegtickets hebt ontvangen. Of als je een reis geboekt hebt zonder vliegtickets: De reis gaat niet door. De SGR informeert je per e-mail hoe je een claim kunt indienen bij de SGR.

Heb je een ongebruikte cadeaubon, tegoedbon, voucher toegangskaart of restaurantbon hebt. Dan kun je alleen een vordering indienen bij de curator. Hier geeft de SGR geen garantie op. De kans is erg klein dat je hier iets van terugkrijgt.

