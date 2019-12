Tweede Autolease-collectief biedt aangescherpte voorwaarden

In het eerste Autolease-collectief van november 2017 was er één leasemaatschappij die het mogelijk maakte om het contract na het eerste jaar op elk gewenst moment op te zeggen, met een opzegtermijn van 3 maanden.

Bij het tweede collectief hebben alle beschikbare auto’s een flexibele optie waarmee consumenten het leasecontract na een periode van 12 maanden op elk gewenst moment boetevrij kunnen beëindigen (met inachtneming van de opzegtermijn).

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We zien dat autoleasebedrijven het klantbelang steeds meer centraal stellen en met consumentvriendelijke voorwaarden een verschil willen maken. Dat is een goede ontwikkeling.'

Strenge eisen

Consumenten kunnen kiezen uit 15 verschillende modellen en het aanbod geldt tot 17 juli.

De Consumentenbond stelt strenge voorwaarden aan leasebedrijven die aan het collectief meedoen. Zo moeten ze beschikken over het Private Lease Keurmerk, maar daarnaast stelt de Consumentenbond extra voorwaarden.

Bijvoorbeeld dat consumenten of hun nabestaanden, die een vast contract hebben afgesloten zonder flexibele optie, laagdrempelig of soms kosteloos een contract kunnen opzeggen in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, echtscheiding of ontbinding van een samenlevingscontract. Daarnaast geldt een beperkt eigen risico (tot maximaal €300) en is er geen leeftijdslimiet.

Cowboys

Het leasen van een auto is een ingewikkeld (financieel) product waarbij het voor consumenten moeilijk kan zijn om goed inzicht te krijgen in de kosten. Bovendien is het een relatief nieuwe markt met veel concurrentie.

Consumenten worden overspoeld met aanbiedingen, die niet altijd even transparant zijn. Combée: 'We zien nog steeds cowboys op de markt, maar met het Autolease-collectief kunnen we consumenten helpen om een goede keuze te maken.'

