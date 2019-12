Veel tafeltje-dek-je maaltijden ongezond en niet lekker

Nieuws|Veel kant-en-klaar-maaltijden die aan huis bezorgd worden zijn te zout en bevatten te weinig groente. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ook de smaak houdt niet over, vinden experts.

Uitslag onderzoek

De Consumentenbond analyseerde 5 verschillende maaltijden van 8 aanbieders:

Apetito

Chef Martin

Diepvriesman

Eten met gemak

Food Connect

Maaltijdservice.nl

Uitgekookt

Vers aan Tafel

Daarbij keken de onderzoekers de hoeveelheid zout en verzadigd vet (voedingswaarde) en het aantal calorieën en de hoeveelheid groente (samenstelling).

Zoutgehalte

Door het hoge zoutgehalte scoorden bijna alle maaltijden een onvoldoende voor de voedingswaarde. Slechts 6 van de 39 keer bevatte de geteste kant-en-klare hap 2 gram zout of minder.

Verzadigd vet, energie en groente

Wat betreft verzadigd vet deden de maaltijden het beter: de helft blijft onder de 6 gram verzadigd vet. Qua samenstelling scoorden de gerechten wisselend: ze bevatten over het algemeen de juiste hoeveelheid energie, maar te weinig groente.

Maaltijdbezorger Chef Martin haalde het hoogste testoordeel (7,0), Diepvriesman en Vers aan Tafel kregen een onvoldoende (5,2). Lees ook de resultaten van onze test tafeltje-dekje-maaltijden met een video van het proeven door de experts.

Smaaktest experts

Naast de laboratoriumtest proefde een panel van 4 experts een aantal maaltijden. Het panel vermoedt dat veel aanbieders uit zakjes en pakjes koken. De jus is vaak waterig en bij meerdere maaltijden is de andijvie te lang doorgekookt. En ook de experts proeven duidelijk dat de maaltijden te zout zijn.

De Consumentenbond inventariseerde ook hoeveel keuzemogelijkheden de bedrijven bieden, bijvoorbeeld qua dieetwensen, en hoe flexibel ze zijn in bezorgmogelijkheden en in het doorgeven van de bestelling. Het complete onderzoek (pdf, alleen voor leden) staat in de Consumentengids van september.