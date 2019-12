Test tafeltje-dek-je-maaltijden

Test|Voor wie niet meer zelf kan koken is het een uitkomst: een maaltijdservice die aan huis bezorgt. Maar erg gezond zijn deze tafeltje-dek-je-maaltijden vaak niet, en qua smaak gooien ze bij onze experts geen hoge ogen. Is de service wel in orde? Wij testten 8 aanbieders.

Chef Martin de gezondste

Van de 8 geteste aanbieders zijn bij maaltijdbezorger Chef Martin de gezondste maaltijden te bestellen, vooral door de ruime hoeveelheid groente. De maaltijden van Diepvriesman en Vers aan Tafel zijn het minst gezond: te weinig groente en te veel zout.

Weinig groente

De maaltijden bevatten meestal weinig groente. Apetito bevat met gemiddeld 125 gram per maaltijd de minste groente. Dat is veel minder dan het Voedingscentrum aanbeveelt: minimaal 150 gram voor een hoofdgerecht. Aanbieder Uitgekookt doet het beter: zijn maaltijden bevatten gemiddeld 190 gram groente.

Zoute hap

Een terugkerend probleem bij dit soort maaltijden is het zoutgehalte. De richtlijn is maximaal 2 gram per hoofdgerecht. Van de 39 onderzochte maaltijden voldoen er maar 6 aan deze norm. De zoutste maaltijd is de andijviestamppot van Diepvriesman: maar liefst 5,3 gram. Dat is al bijna de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid van 6 gram. Apetito voegt het minste zout toe: gemiddeld 2,5 gram per maaltijd.

Slechte smaak

Onze experts waren het over één ding eens: de aanbieders slagen er niet in om een lekkere maaltijd te maken waarvan álle onderdelen goed zijn. Er zitten best lekkere aardappels, stukken vlees en stamppotten bij, maar nooit in één en dezelfde maaltijd. Gemiddeld genomen vallen de maaltijden van Eten met gemak het meest in de smaak. Maar laat nou net déze aanbieder na ons onderzoek zijn maaltijden hebben gewijzigd: ze kopen hun maaltijden inmiddels in bij Food Connect.

Bezorging van maaltijden

De verschillen in service zijn groot. Denk aan het minimaal aantal te bestellen maaltijden, het aantal bezorgmomenten en de verkrijgbaarheid van maaltijden passend bij een speciaal dieet (zoals zoutloos) of allergieën. Gelukkig zit je niet vast aan een abonnement, dus kun je makkelijk verschillende maaltijdbezorgers uitproberen.

Wat en hoe hebben we getest?

Wij onderzochten 6 aanbieders die landelijk bezorgen: Apetito, Uitgekookt, Vers aan Tafel, Maaltijdservice.nl, Diepvriesman en Chef Martin. En 2 die in veel regio’s bezorgen: Food Connect en Eten met gemak.

We lieten per aanbieder 5 maaltijden in een laboratorium analyseren op voedingswaarde en samenstelling: een andijviestamppot en 4 maaltijden met aardappels, groente en een varkenslapje, gehaktbal, zalm of vegetarische schijf (of maaltijden die hier het meest op leken). Afhankelijk van het aanbod testten we diepvries- of koelverse maaltijden. Een panel van experts proefde 2 maaltijden van elke maaltijdservice. Tot slot bekeken we hoeveel keuze de bedrijven bieden, ook voor mensen met bijvoorbeeld dieetwensen. En hoe flexibel ze zijn in minimale afname, bezorgmogelijkheden en het doorgeven van de bestelling.

1. Chef Martin (via webwinkel van Albert Heijn) Prijs per maaltijd: €3,99 - €5,99

Testoordeel gezondheid: 7,0

Smaak: matig

Zout: gemiddeld 4 gram per maaltijd

Groente: gemiddeld 180 gram per maaltijd

Minimale bestelling: €70 (ook te besteden aan boodschappen)

Keuze: 50 diepvriesmaaltijden (wisselt elk seizoen)

Bezorgkosten: €2,50 - €12,95 (afhankelijk van bezorgmoment. Maandagochtend is bijvoorbeeld een duur moment.)

Bestellen: website, uiterlijk 1 dag van tevoren

2. Uitgekookt Prijs per maaltijd: €6,35 - €8

Testoordeel gezondheid: 6,7

Smaak: matig

Zout: gemiddeld 3 gram per maaltijd

Groente: gemiddeld 190 gram per maaltijd

Minimale bestelling: 2 maaltijden

Keuze: 20 koelverse maaltijden (wisselt elke week)

Bezorgkosten: €1,99 (vanaf 3 maaltijden geen bezorgkosten)

Bestellen: website, bezorger of telefoon. Uiterlijk 5 dagen van tevoren. Korter kan ook (voor €1,99 extra)

3. Food Connect Prijs per maaltijd: €3,95 - €7,95 (diepvries), €5,35 - €6,65 (koelvers)

Testoordeel gezondheid: 6,6

Smaak: matig

Zout: gemiddeld 3,5 gram per maaltijd

Groente: gemiddeld 140 gram per maaltijd

Minimale bestelling: 4 maaltijden

Keuze: 120 (diepvriesmaaltijden), 7 menu’s (koelvers, wisselt elke week)

Bezorgkosten: €2,25

Bestellen: website, mail, bezorger of telefoon. Uiterlijk 2 dagen van tevoren

4. Eten met gemak* * We testten het ‘oude’ assortiment. Inmiddels kopen ze hun maaltijden in bij Food Connect.

Prijs per maaltijd: €5,99

Testoordeel gezondheid: 6,5

Smaak: goed

Zoutgehalte: gemiddeld 4 gram per maaltijd

Groente: gemiddeld 155 gram per maaltijd

Minimale bestelling: 4 maaltijden bij bestellen via website, anders geen minumum

Keuze: 95 koelverse maaltijden (wisselt per seizoen). Dagelijks menu met keuze uit 3 hoofdmaaltijden

Bezorgkosten: €2,99 (vanaf 4 maaltijden geen bezorgkosten)

Bestellen: website, mail, bezorger of telefoon. Uiterlijk 2 werkdagen van tevoren

5. Apetito Prijs per maaltijd: €5,49 - €7,69 (diepvries), €8,77 (warm)

Testoordeel gezondheid: 6,0

Smaak: slecht

Zout: gemiddeld 2,5 gram per maaltijd

Groente: gemiddeld 125 gram per maaltijd

Minimale bestelling: 7 maaltijden

Keuze: 125 maaltijden (diepvries). Dagelijks menu met keuze uit 5 maaltijden (warm)

Bezorgkosten: geen

Bestellen: website, bezorger of telefoon. Diepvries uiterlijk 1 werkweek van tevoren, maaltijdbox (pakket met 7 maaltijden) of warm 1 dag

6. Maaltijdservice.nl Prijs per maaltijd: €4,80 - €10

Testoordeel gezondheid: 5,5

Smaak: slecht

Zout: gemiddeld 3,5 gram per maaltijd

Groente: gemiddeld 140 gram per maaltijd

Minimale bestelling: 4 maaltijden of 1 maaltijdbox (pakket met 5 maaltijden)

Keuze: 75 koelverse maaltijden (wisselt 2 keer per jaar)

Bezorgkosten: €3,95

Bestellen: website, mail of telefoon. Op werkdagen tot 12.00 uur (behalve dieetmaaltijden)

7. Diepvriesman Prijs per maaltijd: €4,48 - €6,80

Testoordeel gezondheid: 5,2

Smaak: matig

Zout: gemiddeld 4 gram per maaltijd

Groente: gemiddeld 130 gram per maaltijd

Minimale bestelling: circa €15 (bestelling maaltijden per tweetal)

Keuze: 75 diepvriesmaaltijden

Bezorgkosten: geen

Bestellen: via de website, uiterlijk 1 of 2 dagen van tevoren (hangt af van je adres)

8. Vers aan Tafel* * Vernieuwt vanaf september 2018 stapsgewijs zijn maaltijden.

Prijs per maaltijd: €4,95 – €6,95

Testoordeel gezondheid: 5,2

Smaak: matig

Zout: gemiddeld 3,5 gram per maaltijd

Groente: gemiddeld 135 gram per maaltijd

Minimale bestelling: 6 maaltijden

Keuze: 100 diepvriesmaaltijden

Bezorgkosten: geen

Bestellen: website, mail, bezorger of telefoon. Uiterlijk 2 werkdagen van tevoren

