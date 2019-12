Test boodschappen bezorgen

Onze panelleden zijn heel tevreden met hun bezorgsuper: de 12 diensten in dit onderzoek krijgen allemaal een hoog cijfer. Ondanks de hoge tevredenheid gaat er ook wel eens wat mis. De meeste klachten gaan over ontbrekende producten of de levering van verkeerde of beschadigde producten. Gelukkig worden de klachten meestal naar de tevredenheid opgelost.