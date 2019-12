1 op de 3 thuiscomputers loopt een serieus veiligheidsrisico

Nieuws|Veel particuliere computers zijn niet veilig. Dat blijkt uit een uitgebreide steekproef van de Consumentenbond. Op de pc’s staat ongewenste, gevaarlijke of verouderde software en consumenten gebruiken vaak onveilige wachtwoorden. In een derde van de gevallen is direct ingrijpen noodzakelijk.

In opdracht van de Consumentenbond onderwierp computerhulpdienst Studentaanhuis.nl 100 Windows-computers aan een uitgebreide veiligheidscheck. Op ruim de helft van de pc’s vonden de studenten ongewenste programma’s die bijvoorbeeld reclame in de browser tonen of de startpagina of zoekbalken aanpassen. 1 op de 10 pc’s bevatte daadwerkelijk kwaadaardige software.

Verouderd

Veel pc’s bevatten stokoude versies van hulpprogramma’s, zoals Java, Adobe Flash of Silverlight en actief gebruikte programma’s, zoals Skype en VLC-mediaspeler. Dat is riskant, want van een aantal van deze programma’s is bekend dat in oudere versies gevaarlijke veiligheidslekken zitten.

Gelekt

Ook de manier waarop gebruikers met hun wachtwoorden omgaan laat te wensen over. De helft gebruikt geen veilig (uniek, lang en moeilijk te raden) wachtwoord. 40% verwerkt er persoonlijke informatie in, zoals namen. 8 op de 10 gebruikers laat de wachtwoorden onbeschermd opslaan door hun browser.

Bij 25 gebruikers was het wachtwoord van 1 of meerdere accounts gelekt én had de gebruiker het wachtwoord nog niet aangepast.

Kenners doen het niet beter

Uiteindelijk kregen slechts 11 van de onderzochte pc’s het predicaat ‘veilig’. Bij 53 was er geen acuut gevaar, maar liepen de computers wel risico. Bij 36 computers was direct ingrijpen noodzakelijk. Opvallend is dat de deelnemers aan de proef die zichzelf als bovengemiddeld computervaardig bestempelen, het niet beter doen dan de leken.

