Bijna 40% besteedt belastingaangifte uit

Nieuws|Bijna 4 op de 10 mensen besteedt het invullen van hun belastingaangifte weleens uit aan een expert, blijkt uit een enquête van de Consumentenbond. Ook als de aangifte zo eenvoudig is dat dat eigenlijk niet nodig is. Door de aangifte zelf in te vullen kunnen consumenten geld besparen.

De Consumentenbond vroeg aan 10.000 panelleden hoe zij hun jaarlijkse belastingaangifte doen. Bijna 40% gaf aan dit de afgelopen jaren 1 of meerdere keren te hebben uitbesteed. 20% van hen zegt dit te doen, omdat ze geen zin hebben om zich erin te verdiepen.

Eenzelfde percentage zegt het zelf niet te kunnen. Omdat ze bijvoorbeeld ‘financieel heel ondeskundig’ zijn of vinden dat zelf invullen niet te doen is wegens de ‘slechte bereikbaarheid van de Belastingdienst’. Meer dan de helft was bang belastingvoordeel te laten liggen of een boete te krijgen.

Fluitje van een cent

Toch is het zelf invullen vaak makkelijker dan consumenten denken, stelt de Consumentenbond. Zeker wanneer mensen alleen een inkomen hebben uit loondienst of pensioen en eventueel een koophuis en spaargeld.

Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond: ‘Er zijn veel hulpmiddelen die je kunt gebruiken, zoals de helpschermen in de online aangifte zelf, informatie op de website van de Belastingdienst en belastinggidsen, zoals die van de Consumentenbond. Zo wordt aangifte doen een fluitje van een cent. En het geld dat je anders aan de adviseur uitgeeft, hou je dan mooi in je zak.’

Geen garantie op succes

Een adviseur de aangifte laten invullen is geen garantie voor succes, zo blijkt uit de enquête. Bijna 10% van de mensen die de aangifte uitbesteedden kwam daarna weleens in de problemen door een fout van de adviseur. Consumenten blijven altijd zelf verantwoordelijk voor hun aangifte, ook als de adviseur een fout maakt.

King: ‘Je kunt wel proberen een opgelegde boete op de adviseur te verhalen, maar dat leidt vaak tot juridisch getouwtrek. In een aantal situaties is het wel verstandig om hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als je gedurende het belastingjaar gescheiden bent, een eigen zaak hebt of als je partner is overleden.’

Belastingcoach

Consumenten kunnen zich ook aanmelden voor de emailreeks de Belastingcoach van de Consumentenbond voor gratis informatie en praktische tips. Ook kunnen zij de Belastinggids bestellen.

