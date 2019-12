Boots apotheken moeten contant geld accepteren

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Vaak zijn juist kwetsbare groepen de dupe van dit soort maatregelen. Bijvoorbeeld sommige ouderen die niet goed overweg kunnen met een pinpas, en ook consumenten die met contant betalen grip op hun uitgaven willen houden. Deze mensen kan en mag je niet uitsluiten.’ De Consumentenbond stelt dat medicijnverstrekking een basisvoorziening is die voor een ieder gemakkelijk toegankelijk moet zijn.

Veiligheidsrisico

Boots zegt de maatregel in te voeren omwille van de veiligheid van hun klanten en hun medewerkers. De Consumentenbond gaat daar niet in mee. Combée: ‘De medicijnen die een apotheek in huis heeft, vormen een veel groter risico dan de beperkte hoeveelheid geld in kas.’

De Consumentenbond vindt dat consumenten altijd moeten kunnen kiezen hoe ze betalen. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waar de Consumentenbond aan deelneemt, heeft dat ook in een standpunt Contant geld (pdf) vastgelegd.

De Consumentenbond heeft De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers, ingelicht over zijn standpunt.

Lees ook: