Brandbrief om verbod negatieve spaarrente

Nieuws|Er moet snel een verbod komen op negatieve spaarrente voor particulieren. Dat schrijft de Consumentenbond in een brandbrief aan minister Hoekstra van Financiën. Woensdag 13 november debatteert de Tweede Kamer over de spaarrente.

Consumenten krijgen steeds minder rente op hun spaartegoed. Bij de grote banken komt de spaarrente bij verschillende spaarrekeningen niet meer boven de 0,1%. Een enkele bank rekent zelfs al 0%. Een negatieve rente, waarbij consumenten de bank moeten betálen voor het stallen van hun spaargeld komt steeds dichterbij.

Oneerlijk en onverstandig, schrijft de Consumentenbond in zijn brief aan de minister (pdf). Nederlandse spaarders dreigen de rekening te moeten betalen voor het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze verlaagt keer op keer de Europese depositorente waardoor Nederlandse banken hoge kosten betalen voor het stallen van spaartegoeden bij de ECB. Die kosten berekenen zij voor een deel door aan hun klanten met als gevolg dat de spaarrente bijna op 0 staat. Bij verdere verlaging van de depositorente, bestaat de kans dat banken een negatieve spaarrente invoeren. Vooral kleine spaarders die hun spaargeld gebruiken als buffer voor noodzakelijke uitgaven, zijn de dupe. Zij kunnen nergens heen met hun geld.

93% voorstander verbod

Uit een enquête van de Consumentenbond onder 6200 consumenten blijkt dat 93% voorstander is van een wettelijk verbod op negatieve spaarrente. Slechts 4% geeft aan zo’n verbod niet nodig te vinden. De Consumentenbond roept de minister op te luisteren naar de wens van consumenten en zo snel mogelijk werk te maken van een verbod.

Resultaat enquête: Hoe zou het verbod er volgens jou uit moeten zien?

Geen negatieve spaarrente tot een spaarbedrag van €100.000 31% Geen negatieve spaarrente ongeacht de hoogte van het spaarbedrag en geen tarief voor het aanhouden van een spaarrekening 54% Geen negatieve spaarrente ongeacht de hoogte van het spaarbedrag, een tarief voor het aanhouden van een spaarrekening kan eventueel wel 8% De spaarrente mag wel negatief worden, maar met een (wettelijke) ondergrens (bijvoorbeeld -2,5%) 0% Er hoeft geen wettelijk verbod op negatieve spaarrente te komen 4% Anders, namelijk 2% Weet ik niet/geen mening 1%

Riskant

Uit onderzoek van de Consumentenbond in september 2019 bleek dat 80% van de consumenten hun geld bij de bank weghaalt als de rente onder de 0% zakt. 20% van de ondervraagden gaf aan het geld dan thuis te bewaren. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat is begrijpelijk, maar heel riskant. Consumenten die hun spaargeld thuis bewaren, dragen het risico van oplichting, inbraak of brand zelf. Een inboedelverzekering dekt dit maar beperkt.’

Risico’s

België kent al een verbod op negatieve spaarrente en Duitsland onderzoekt de mogelijkheid van een verbod. Molenaar: ‘Ook Nederlandse spaarders verdienen deze bescherming. De risico’s voor consumenten van een negatieve spaarrente zijn duidelijk. De risico’s van een verbod op negatieve spaarrente heeft de minister in onze ogen niet duidelijk onderbouwd.’

