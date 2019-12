Consumentenbond wil paal en perk aan stijgende premies

Nieuws|Verzekeraars mogen premiestijgingen van meer dan 10% niet langer stilzwijgend doorvoeren. Bovendien moeten ze prijsstijgingen beter uitleggen aan hun klanten. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan het Verbond van Verzekeraars.

Bij de Consumentenbond komen regelmatig klachten binnen van consumenten die worden geconfronteerd met buitensporige premieverhogingen van soms wel 75% tot 145%. Verreweg de meeste meldingen gaan over Centraal Beheer. Zo meldde een consument dat de premie van zijn Woonverzekering bij Centraal Beheer in één klap omhoog ging van €584 naar €1435 per jaar. Bij een ander steeg de premie van €680 naar €1640. Bij de opstalverzekeraars is Aon kampioen prijsstijging: daar steeg de gemiddelde premie in één jaar tijd met 56,7%.

Vaag

Centraal Beheer verklaart dat de premieverhogingen komen door ‘een andere manier van berekenen’ en doordat er meer rekening wordt gehouden met veranderde weersomstandigheden. ‘Volstrekt ontoereikend’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, de uitleg van de verzekeraar. ‘De stijgingen zijn soms zo krankzinnig hoog. Dan kun je je er niet van af maken met vage, niet te controleren, argumenten.’

Zelf uitvogelen

Verzekeraars mogen premies verhogen via stilzwijgende verlenging van de verzekering. Maar als het aan de Consumentenbond ligt, wordt aan die vrijheid paal en perk gesteld. Molenaar: ‘Wanneer een premie met meer dan 10% omhoog gaat, moeten verzekeraars hun klanten expliciet vragen of ze daarmee instemmen. Dat moet tijdig, minimaal 2 maanden voor de premievervaldatum en duidelijk. Onder meer door in de verlengingsbrief zowel de oude als de nieuwe premie te vermelden. Want ook daar krijgen we klachten over: mensen moeten zelf met de rekenmachine aan de slag om uit te vogelen hoeveel hun premie omhoog gaat. Dat kan echt niet.’

De Consumentenbond vraagt aan het Verbond van Verzekeraars om op deze punten de gedragscode van de beroepsgroep aan te passen.

