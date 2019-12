Dieselauto’s verrassen in uitstoottest

Nieuws|Voor het eerst krijgt een dieselauto, de Mercedes-Benz C220d, de maximale score in de Clean Air Index van Green NCAP. Deze test, die mede door de Consumentenbond is opgezet, beoordeelt auto’s onder meer op schadelijke uitlaatgassen. De Mercedes krijgt evenveel punten als zijn elektrische concurrent.

In het Green NCAP programma, werken Europese consumentenorganisaties, automobielclubs, overheden en universiteiten samen om een beeld te krijgen van hoe ‘groen’ auto’s zijn. Daarvoor beoordeelt het de hoeveelheid schadelijke uitlaatgassen, uitgedrukt in een Clean Air Index. Het elektriciteit- en brandstofverbruik wordt weergegeven in een Energy Efficiency Index.

Elektrische auto’s produceren helemaal geen vervuilende emissies, waardoor ze automatisch een 10 krijgen in de Clean Air index. Naar nu blijkt, ligt ook de uitstoot van de Mercedes zo ver onder de drempelwaarden van Green NCAP, dat hij eveneens een 10 krijgt.

Zuinig

Het verbruik van de Mercedes is minder indrukwekkend, maar voor een auto in deze klasse nog steeds goed. Voor brandstofverbruik krijgt hij een 5,6, waarmee het eindoordeel op 3 sterren komt (van de 5). Dat is evenveel als de andere geteste diesel, de Renault Scenic Blue. De Renault is qua uitstoot iets viezer, maar rijdt iets zuiniger.

Helpen bij kiezen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Al met al een verrassende uitkomst, waarmee de Green NCAP zijn waarde bewijst. De test maakt duidelijk welke producenten serieus werk maken van het verduurzamen van hun auto’s én helpt consumenten bij het kiezen van een ‘schone’ auto.’

Green NCAP test de auto’s op een realistische manier en strenger dan de wettelijke normen. Een eindscore van 0 tot 5 sterren vertelt consumenten hoe groen een auto is. Een auto haalt alleen 5 sterren als hij zeer schoon én zuinig is. De elektrische Nissan Leaf N-Connecta krijgt in deze test als enige 5 sterren.

Lees ook: