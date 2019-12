Energierekening gemiddeld met €290 omhoog

De leveringstarieven voor stroom gaan met 17% omhoog. Voor gas brengen energieleveranciers 20% meer in rekening. Ook het vastrecht wordt 8% duurder. De netwerkkosten zijn regioafhankelijk en gaan in sommige gevallen (iets) omhoog en in andere omlaag.

Overheid

Daar bovenop komen de verhogingen die de overheid heeft doorgevoerd. De energiebelasting op elektriciteit is weliswaar gezakt met 6%, maar op gas is die met 13% gestegen. De Opslag Duurzame Energie (ODE) steeg voor zowel stroom (43%) als gas (84%). Daarnaast is de heffingskorting (belastingvermindering) gezakt van €373 naar €312. Al met al zijn consumenten alleen al door de overheidsingrepen €186 per jaar meer kwijt, bij een gemiddeld verbruik*.

Besparen

Consumenten kunnen besparen op hun energierekening door regelmatig over te stappen naar een andere leverancier. Energieleveranciers bieden namelijk hoge kortingen aan nieuwe klanten, terwijl de tarieven voor ‘slapers’, klanten die lange tijd bij dezelfde aanbieder blijven, vaak omhoog gaan. Consumenten die nog nooit zijn overgestapt kunnen tot wel honderden euro's per jaar besparen.

*Gemiddeld energieverbruik = 3000 kWh en 1500 m3 gas

