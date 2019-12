Geef zzp’ers zelfde bescherming als consumenten

De ACM laat weten veel signalen te krijgen van zzp’ers die via agressieve telefonische verkooppraktijken worden gebonden aan onvoordelige zakelijke contracten, terwijl het gaat om diensten die zij alleen of vooral privé gebruiken.

Herkenning

De Consumentenbond herkent het door de ACM geschetste beeld. Vooral energie- en telefoniecontracten leiden tot veel klachten. In 2018 kreeg de Consumentenbond bijvoorbeeld klachten over Belcentrale, dat (klein)zakelijke bellers benaderde om over te stappen. De Consumentenbond kon voor die groep niets betekenen omdat het om zakelijke contracten ging.

‘Maar die zzp’ers sloten de contracten vaak af in de veronderstelling dat ze dat deden als consument’, zegt Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond. ‘Vaak is ook helemaal niet duidelijk of er een zakelijk of consumentencontract wordt aangeboden. Maar waar gewone consumenten 14 dagen bedenktijd hebben waarin ze kosteloos van een zo’n contract af kunnen, hebben zzp’ers die mogelijkheid niet. Als zij van een contract af willen, kan dit alleen na betaling van een afkoopsom of via de rechter. Dat voelt onrechtvaardig.’