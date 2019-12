Gesjoemel met APK's

De Consumentenbond liet 12 auto’s keuren bij 11 garages. Hierbij werden de mystery-onderzoekers geconfronteerd met tal van onnodige en dure reparaties. Zo kwam een auto niet door de keuring, tenzij de remmen zouden worden vervangen. Kosten: €500.

Uit een second opinion bij een andere garage bleek dat er helemaal geen gebreken waren. Ook de controleur van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) constateerde geen remproblemen.

Gehaaid

Een grote landelijke keten was het meest gehaaid in het binnenhalen van extra inkomsten. Deze zette vaak kleine reparaties voor een relatief hoog bedrag op de rekening. Zo kostte het vervangen van een stadslichtlampje €11, en een ‘ineens’ verdwenen oliedop €10. Ook een kapotte ruitensproei-installatie werd gemeld, maar die bleek achteraf prima te functioneren.

Consumenten worden, zo blijkt uit onderzoek, regelmatig onder druk gezet door de garagehouder om direct in te stemmen met een reparatie. Bij afkeuring zou er niet meer met de auto gereden mogen worden. Dat is niet waar. Een rit maken naar een nieuwe keuring is namelijk wel toegestaan.

Buiten het zicht

Vaak vragen garagemedewerkers telefonisch akkoord voor dure reparaties. De auto is dan nog niet afgemeld bij de RDW. Garages zetten mankementen pas op het keuringsrapport nádat de klant akkoord is en de reparatie is uitgevoerd. Pas dan wordt de auto afgemeld bij de RDW.

Gevolg: de RDW, die de APK’s steekproefsgewijs controleert, kan niet meer nagaan of de reparatie noodzakelijk was.

Toen de onderzoeker van de Consumentenbond niet akkoord ging met het vervangen van de ‘defecte’ remschijven, bleek het mankement ineens niet op het keuringsrapport te staan.

Bevoegdheid ingetrokken

De Consumentenbond adviseert autobezitters om in geval van afkeuring altijd het keuringsrapport en de factuur te vragen. Bij oudere auto’s is het bovendien verstandig om de auto bij verschillende garages te laten keuren. Het liefst ook bij een keuringsstation dat alleen keurt en niet repareert. Zo’n bedrijf heeft dus geen belang bij onnodige reparaties.

Consumenten die de keuring niet vertrouwen, kunnen ook zelf de RDW benaderen voor een herkeuring. Wanneer de RDW een garage herhaaldelijk betrapt op foutieve keuringen, wordt de keuringsbevoegdheid van het bedrijf ingetrokken.

Bekijk de video van het mystery-onderzoek met verborgen camerabeelden

Lees meer: