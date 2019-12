Hydro Duo valt consumenten lastig met vervolgzendingen

Nieuws|De Consumentenbond ontvangt veel klachten over vervolgzender Hydro Duo, die mensen geld afhandig probeert te maken met ongevraagde abonnementen. Consumenten hoeven echter niet te betalen.

Update 25 september 2019

De Consumentenbond ontvangt ook klachten over Swiss Pharma Lab. Ook deze aanbieder valt onder hetzelfde moederbedrijf als dat van Hydro Duo en Hydro Dermal.

Klagers melden dat ze een gratis proefpakketje van een pijnverlichtende crème hebben aangevraagd, waarna ze ongevraagd vervolgzendingen toegestuurd krijgen en een factuur van €79,95.

Oorspronkelijk bericht

Advertentie is misleidend

Klagers melden dat ze op een gratis kennismakingsaanbod voor een antirimpelcrème in gingen, waarna ze vast zaten aan dure, maandelijkse vervolgpakketten van €59,95. Hydro Duo vermeldt bij de aanbieding dat consumenten het product 14 dagen gratis mogen proberen. Ver weg in de algemene voorwaarden staat echter dat ze ook maandelijkse vervolgzendingen ontvangen als ze niet tijdig annuleren.

De Consumentenbond vindt de advertentie misleidend, omdat deze informatie te verstopt staat. Daarom raadt de Consumentenbond gedupeerden aan zich niet onder druk te laten zetten en niet te betalen voor de vervolgzendingen of door de dreiging van een eventuele dagvaarding, aangezien de overeenkomst in de meeste gevallen ongeldig is.

Oude bekende

Hydro Duo blijkt een oude bekende, want het bedrijf is met een identieke website ook actief onder de naam Hydrodermal. Beide websites zijn van hetzelfde moederbedrijf, dat nog meer beruchte vervolgzenders onder zich heeft, zoals Derma Supreme en Shimendu.com. Bij elkaar zorgen deze bedrijven voor honderden klachten.

