Matthijs Tetteroo lid Raad van Toezicht Consumentenbond

Nieuws|Op zaterdag 9 november is Matthijs Tetteroo door de Bondsraad van de Consumentenbond benoemd tot lid van de Raad van Toezicht (RvT). RvT-lid Jim Stolze is afgetreden. De RvT ziet toe op het beleid en de algemene gang van zaken van de Consumentenbond.

Matthijs Jacques Tetteroo studeerde Rechtsgeleerdheid en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en is werkzaam als CEO van Company.info (een FD Mediagroep dochter).

Voorzitter van de Consumentenbond Pieter Broertjes: ‘We zijn heel blij dat Matthijs ons team komt versterken. Hij is een onafhankelijke denker met veel ervaring op het gebied van digitale informatievoorziening. We kijken uit naar zijn bijdrage aan de strategische vraagstukken die voor de vereniging relevant zijn. Tegelijkertijd wil ik mijn dank uitspreken aan Jim Stolze. Jim is 4 jaar lang een uiterst waardevol lid geweest van de Raad. Hij is innovatief en denkt buiten de kaders. We nemen met spijt in ons hart afscheid van hem.’

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Consumentenbond bestaat nu uit Pieter Broertjes (voorzitter), Guusje ter Horst (vicevoorzitter), Marieke Cambeen, Marco Loos, Mieke Pigeaud-Wijdeveld, Raoul Teeuwen en Matthijs Tetteroo.

Bondsraad

De Bondsraad is het ledenparlement van de Consumentenbond en maatschappelijk klankbord voor de directie. De Bondsraad benoemt leden voor de RvT voor een periode van 4 jaar. De RvT informeert de Bondsraad over genomen besluiten en ziet erop toe, dat wat de Consumentenbond doet, ook past binnen het door de Bondsraad vastgestelde kader.

