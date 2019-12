Nieuw: bakfietsen leasen via E-bike collectief

Nieuws|De Consumentenbond breidt het assortiment e-bikes in zijn lease-collectief flink uit. Naast ‘gewone’ e-bikes, kunnen consumenten tegenwoordig ook bakfietsen leasen, en binnenkort speed pedelecs.

In april 2019 startte de Consumentenbond het eerste E-bike collectief van Nederland. In 2 maanden tijd vroegen ruim 1000 leden en niet-leden een e-bike aan. Vanwege de grote animo en het feit dat een aantal modellen al is uitverkocht, voegt de Consumentenbond 13 nieuwe modellen toe aan het collectief.

Vanaf nu zijn ook bakfietsen, transportfietsen en sportieve fietsen te leasen. En binnenkort worden speed pedelecs toegevoegd. Dat zijn elektrische fietsen die tot 45 km per uur kunnen rijden.

Drempels

Consumenten die een nieuwe e-bike willen rijden, zien vaak op tegen de hoge aanschafkosten, de prijzige verzekering, het specialistische onderhoud en de beperkte levensduur van de accu. Met het e-bikecollectief wil de Consumentenbond deze drempels wegnemen.

Voor minimaal €39 en maximaal €84 per maand kunnen consumenten een ‘gewone’ e-bike leasen, inclusief verzekering, service, onderhoud en garantie op de accu gedurende de hele leaseperiode. Voor een bakfiets betalen consumenten €85 tot €90 per maand. De speed pedelec gaat €176 per maand kosten.

Testrapport

De Consumentenbond test regelmatig e-bikes. Consumenten kunnen online een testrapport bestellen met daarin een overzicht van de testresultaten, kooptips en advies. Voor leden is het rapport gratis, niet-leden betalen €3,75.

