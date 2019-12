Succes: Rabo verlaagt automatisch risico-rente hypotheken

Nieuws|De Rabobank past als eerste grote bank de risico-opslagen op zijn hypotheken aan, zonder dat de klant er om hoeft te vragen. Dit is een belangrijk succes in de Consumentenbond campagne Omlaag met die opslag! De Consumentenbond roept andere banken op snel dit goede voorbeeld te volgen.

Forse risico-opslag

Banken rekenen vaak een forse risico-opslag (rente-opslag) bovenop de basisrente. Deze rente rekenen zijn wanneer je een hypotheek hebt die even hoog of hoger is dan de woningwaarde. Dit doen ze om het risico te beperken dat de hypotheeknemer de volledige schuld niet kan terugbetalen. Als de schuld kleiner wordt door (extra) aflossing of door stijging van de woningwaarde, wordt dat risico ook kleiner. Zo kan de opslag omlaag of zelfs helemaal vervallen.

Risico-opslag automatisch aanpassen

Maar bij de meeste banken moeten klanten daar zélf om vragen. Onterecht, vindt de Consumentenbond, want woningeigenaren zijn vaak niet goed op de hoogte van die opslag en wanneer die omlaag kan. De Consumentenbond wil dat banken zélf in actie komen en de risico-opslag automatisch aanpassen zodra de schuld door aflossing lager is geworden. Ook als de eigenaar kan aantonen dat de woning meer waard is geworden door de gestegen huizenprijzen, moet de bank direct de opslag aanpassen.

Andere banken moeten volgen

De Rabobank is de eerste grote bank die nu gehoor geeft aan die oproep. Vanaf 1 december verlaagt de bank op eigen initiatief de hypotheekrente. Dit geldt voor klanten waarbij de verhouding schuld – woningwaarde zo verandert dat zij in een andere (lagere) risicoklasse vallen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is mooi dat Rabobank de rente ook tussentijds aanpast en niet pas aan het einde van de rentelooptijd, zoals sommige andere banken doen. Want waarom zou je een opslag betalen voor een risico dat er niet is? Dat is gewoonweg oneerlijk: consumenten betalen zo soms duizenden euro’s teveel. We vinden het niet meer dan fatsoenlijk als andere banken volgen.’

Klanten van de Rabobank zijn per brief geïnformeerd en kunnen vanaf 1 december in hun online omgeving zien wat hun nieuwe rente is.

Leidraad

Kleine, nieuwere hypotheekverstrekkers passen de risico-opslag al wel automatisch en tijdens de looptijd van de hypotheek aan. Maar zo’n 80% van de woningeigenaren heeft een hypotheek bij één van de grote banken: Rabobank, ABN Amro, ING en SNS. De Consumentenbond onderzoekt jaarlijks het risico-opslagbeleid van alle hypotheekverstrekkers. In 2017 overhandigde de Consumentenbond hiervoor een Leidraad risico-opslagen de Vereniging van Banken.

