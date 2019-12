Tientallen klachten over hoge eindafrekening Innova

Nieuws|De Consumentenbond krijgt tientallen klachten over de eindafrekening van energieleverancier Innova. Deze energieleverancier heeft de klanten overgenomen van het failliete EnergieFlex. De Consumentenbond heeft Innova om opheldering gevraagd over de gepeperde eindafrekeningen.

Update 7 maart 2019

Innova laat weten dat zij de voormalige klanten van Energieflex hebben overgenomen op basis van variabele leveringstarieven, met een cashback-actie mogelijkheid. De aangeboden tarieven liggen volgens Innova hoger dan die van Energieflex, omdat de inkoopprijs voor energie toen lager was dan nu. Omdat de overname in de wintermaanden plaatsvond, en sommige klanten relatief kort klant waren, kan er volgens Innova een naheffing zijn ontstaan. De leverancier geeft aan dit vervelend te vinden voor deze klanten en wil graag in contact komen met de melders om zaken toe te lichten. Consumenten die dat willen, kunnen hierover contact opnemen met Innova. De Consumentenbond beraadt zich op de reactie van Innova en of er naar de mening van de Consumentenbond meer zou moeten gebeuren voor de betreffende klanten.

Rekeningen tot €1000

Consumenten melden dat ze rekeningen krijgen van meer dan €700, met uitschieters tot meer dan €1000, over een periode van ongeveer 2 maanden. Bij de overname van EnergieFlex verzekerde Innova op haar site de EnergieFlex-klanten een goed aanbod te zullen doen. Uit de klachten die de Consumentenbond krijgt, blijkt dat consumenten dit niet zo ervaren.

Tegemoetkoming

De Consumentenbond heeft Innova gevraagd om uitleg van de gehanteerde tarieven, en of er een tegemoetkoming mogelijk is voor consumenten die nu met onverwacht hoge rekeningen worden geconfronteerd.

Eind oktober 2018 ging energiebedrijf EnergieFlex failliet. Innova nam hun klanten over en deze kregen een nieuwe overeenkomst met nieuwe tarieven en voorwaarden.

