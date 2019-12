EnergieFlex failliet

Nieuws|Energiebedrijf Energieflex is failliet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had de vergunning van het bedrijf eerder al ingetrokken. Eind oktober wordt waarschijnlijk bekend naar welke eleverancier de klanten van Energieflex gaan. Wij krijgen veel vragen en zetten de vragen & antwoorden op een rijtje.

Update 29 oktober 2018: EnergieFlex-klanten worden overgenomen door Innova.

Wat weten we op dit moment over EnergieFlex?

EnergieFlex is failliet en heeft geen leveringsvergunning meer.

EnergieFlex-klanten worden overgenomen door Innova.

Tijdens een ‘vensterperiode’ van maximaal 12 werkdagen (uiterlijk tot 31 oktober 2018) blijft EnergieFlex gewoon energie leveren. Lees ook het

Tijdens deze periode wordt naar een oplossing gezocht voor de klanten van EnergieFlex. Klanten kunnen niet zelf overstappen in de vensterperiode, maar zijn verzekerd van de levering van gas en elektriciteit. Op consuwijzer.nl/energiebedrijffailliet staat meer informatie over wat er gebeurt als een energieleverancier failliet gaat.

De curator zoekt nu naar een leverancier die de klanten kan overnemen. Het is (nog) niet duidelijk of er een kandidaat is en onder welke voorwaarden die de klanten eventueel zou willen overnemen. Als het niet lukt een overnamekandidaat te vinden worden de klanten verdeeld over verschillende leveranciers. Zodra hier duidelijkheid over is, krijg je bericht van de nieuwe leverancier.

Vanaf het moment dat je klant bent geworden bij de nieuwe leverancier, kun je zelf beslissen of je daar blijft of overstapt. Overstappen kan zonder boete.

(De curator van) EnergieFlex kan binnenkort om meterstanden vragen. Geef deze dan door. Deze standen zijn nodig om een goede eindafrekening op te maken.

Wat betekent dit voor mij als klant van EnergieFlex?

Je hoeft niet bang te zijn dat je zonder stroom komt te zitten. De netwerkbeheerder zorgt dat alle EnergieFlex-klanten hun energie blijven ontvangen.

Ik zit bij EnergieFlex, kan ik overstappen?

Op dit moment is overstappen niet mogelijk omdat sprake is van een overgangsregeling waarin de levering van energie is gegarandeerd. De regeling duurt maximaal tot en met 31 oktober 2018. Er wordt in die periode gezocht naar een energieleverancier die de klanten van EnergieFlex kan overnemen.

Als dit niet lukt worden klanten verdeeld over verschillende energieleveranciers. Je hebt dan de mogelijkheid om bij die nieuwe energieleverancier te blijven of over te stappen naar een andere. Overstappen kan zonder boete.

Wij krijgen signalen dat klanten van Energieflex worden gebeld door (bemiddelingsbureaus van) andere energiemaatschappijen om over te stappen. Zoals Consumenten-inkoopmanager.nl. Dit is misleidend, want overstappen kan op dit moment niet. Wij raden het af om een nieuw contract af te sluiten zolang niet duidelijk is door welke partij en met welke voorwaarden je als Energieflex-klant wordt overgenomen.

Ik betaal mijn maandbedrag bij EnergieFlex vooruit. Mag ik hiermee stoppen?

Nee, en er is ook geen reden om niet meer te betalen. Je hebt immers de garantie dat je stroom en gas blijft ontvangen.Zo lang er geen nieuwe aanbieder is, heb je een betalingsverplichting aan EnergieFlex.

Ik krijg nog geld van EnergieFlex, omdat mijn jaarrekening net is afgehandeld. Moet ik mijn maandbedrag blijven betalen?

Ja. Je betaalt de maandbedragen voor de energie die nog geleverd wordt. In de wet zijn er mogelijkheden voor verrekening, maar het is onduidelijk of die hier van toepassing zijn. De curator heeft daar geen uitsluitsel over gegeven. .

Als je niet betaalt, loop je - ook als je zelf nog een vordering hebt - het risico op een incassoprocedure. Het is op dit moment onzeker of je geld van de jaarrekening terugkrijgt.Dat is zuur, maar geen reden om op zaken vooruit te lopen met alle risico’s die daarbij komen.

Wel is het toegestaan om je maandbedrag naar beneden bij te stellen. Volgens EnergieFlex kan dat via de ‘Mijn EnergieFlex’ omgeving. Dit kan verstandig zijn als je in de voorgaande periode een te hoog voorschot hebt betaald. Maar wij ontvangen signalen van consumenten dat het bijstellen van het maandbedrag inmiddels niet meer mogelijk is.

Ik krijg nog korting. Wat nu?

Helaas kunnen we je niet vertellen hoe je eindafrekening bij EnergieFlex eruit komt te zien. We weten dus ook niet of toekomstige kortingen worden uitgekeerd. Waarschijnlijk is hier komende week meer duidelijkheid over.

EnergieFlex heeft in het verleden de energieveiling gewonnen. Hoe kan dat?

EnergieFlex heeft voor de laatste keer gewonnen in juni 2017. Toen waren er nog geen signalen dat het op deze manier met Energieflex zou aflopen. Wij laten de energieaanbieders voor deelname aan een veiling altijd toetsen. Ook kunnen we om aanvullende (financiële) zekerheden vragen als daar aanleiding toe is. EnergieFlex heeft bij die veiling zowel het 1-jarig als 3-jarig contract gewonnen. Dus er zijn consumenten waarvan het contract nog loopt. Die groep consumenten heeft van ons inmiddels per e-mail informatie ontvangen.

Is EnergieFlex nog af te sluiten via de Energievergelijker?

Nee. Deze mogelijkheid is gelijk gestopt na bericht van de ACM dat zij de leveringsvergunning van Energieflex had ingetrokken.