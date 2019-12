Klanten EnergieFlex naar Innova

Nieuws|Innova neemt vanaf 1 november de klanten van het failliete energiebedrijf EnergieFlex over. Wie nog geld tegoed heeft van EnergieFlex kan een verzoek indienen bij de curator. Wij krijgen veel vragen over de overname door Innova. Daarom zetten we de belangrijkste vragen & antwoorden op een rijtje.

Krijg ik bij Innova hetzelfde contract als bij EnergieFlex?

Nee. Innova biedt alle voormalige EnergieFlex-klanten begin november een nieuw contract (voorstel) aan. De leverancier belooft op zijn site dat het om een zeer concurrerend aanbod met vaste tarieven gaat. Innova verzekert alle klanten dat ze een heel goed aanbod krijgen.

Moet ik nog iets doen, zodat ik per 1 november niet zonder energie zit?

Nee. Vanaf 1 november krijg je automatisch energie van Innova. Vervolgens zal Innova voor de geleverde energie facturen versturen. Innova zal ook via e-mail de meterstanden opvragen. Als je een slimme meter hebt, hoef je geen meterstanden door te geven. Die kan Innova zelf uitlezen.

Kan ik overstappen als ik niet bij Innova wil blijven?

Ja. Maar je wordt eerst klant bij Innova en je hebt een opzegtermijn van 30 dagen. Tot je bent overgezet naar je nieuwe energieleverancier krijg je dus energie van Innova met de daarbij behorende rekening.

Je kunt niet voor 1 november overstappen - dus voordat Innova energie gaat leveren. Dit is (met de opzegtermijn) om te waarborgen dat het overzetten goed verloopt en je op geen enkel moment zonder energie komt te zitten.

Krijg ik mijn welkomstpremie en/of te veel betaalde voorschotten nog terug van EnergieFlex?

Dit regelt de curator van EnergieFlex. Hij beoordeelt of alle schulden van EnergieFlex (dus ook de bedragen waar klanten nog recht op hebben) betaald kunnen worden. Op dit moment is nog niet duidelijk of dat het geval is, dat onderzoekt de curator nu. Het is helaas zeer goed mogelijk dat je slechts een deel of niets terug krijgt. Een bedrijf gaat in de meeste gevallen juist failliet omdat het niet in staat is de schulden te betalen.

Waar kan ik de bedragen waar ik nog recht op heb terugvragen?

Op basis van de eindafrekening kun je vaststellen op welk bedrag je nog recht hebt. (De curator van) EnergieFlex moet zorgen dat je een eindafrekening ontvangt. Als blijkt dat je nog recht hebt op geld kun je een vordering bij de curator indienen. Hiervoor ga je naar www.crediteurenlijst.nl. Wij hebben een stappenplan gemaakt om te helpen bij het indienen.

Stappenplan vordering

EnergieFlex heeft in het verleden de energieveiling gewonnen. Hoe kan dat?

EnergieFlex heeft voor de laatste keer gewonnen in juni 2017. Toen waren er nog geen signalen dat het op deze manier met EnergieFlex zou aflopen. Wij laten de energieaanbieders voor deelname aan een veiling altijd toetsen. Ook kunnen we om aanvullende (financiële) zekerheden vragen als daar aanleiding toe is.

EnergieFlex heeft bij die veiling zowel het 1-jarig als 3-jarig contract gewonnen. Dus er zijn consumenten waarvan het contract nog loopt. Die groep consumenten heeft van ons inmiddels per e-mail informatie ontvangen.

Is EnergieFlex nog af te sluiten via de Energievergelijker?

Nee. Deze mogelijkheid is gelijk gestopt na bericht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat zij de leveringsvergunning van Energieflex had ingetrokken.

Op de website van Innova lees je nog meer vragen en antwoorden over de overname van EnergieFlex-klanten.

Lees ook: