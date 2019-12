Veel datingsites overtreden privacywet

De Consumentenbond deed een cookiescan bij 10 populaire datingsites:

Badoo

e-Matching

Happn

Lexa

Paiq

Parship

Pepper

Relatieplanet

Tinder

50plusmatch

Vijf van hen (50Plusmatch, Happn, Parship, Paiq en Tinder) plaatsten advertentiecookies, voordat bezoekers daar toestemming voor hadden gegeven. Hierdoor komen persoonsgegevens terecht bij commerciële derde partijen. Parship, Paiq en Tinder communiceren direct met het advertentienetwerk van Facebook, waardoor de dater ongewild met datingadvertenties binnen en buiten Facebook kan worden geconfronteerd.

De datingsites overtreden hiermee de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacywet schrijft voor dat bezoekers van websites bewust akkoord moeten gaan met het plaatsen van commerciële cookies. Parship ging in 2017 bij een steekproef van de Consumentenbond ook in de fout met illegale cookies. Bij een scan in 2018 hield het bedrijf zich wel aan de AVG, maar nu blijkt de site toch weer de fout in te gaan.

Rammelende privacyverklaringen

De Consumentenbond bekeek ook de privacyverklaringen van de 10 datingsites. Alleen e-Matching bleek een volledige en kloppende privacyverklaring te hebben. De andere sites zijn te vaag over welke gegevens ze verzamelen of wat ze ermee doen.

Toezichthouders

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Datingsites verwerken veel gevoelige informatie en het is dan ook zorgelijk dat ze niet extra zorgvuldig omgaan met de privacy van hun bezoekers. De AVG is al anderhalf jaar geleden ingevoerd, dus bedrijven hebben ruim de tijd gehad om hun beleid aan te passen.’ De Consumentenbond heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt melding gemaakt van de overtredingen.

Beloftes datingsites

Alle sites hebben de resultaten van de steekproef ontvangen. Happn, Paiq, Pepper en 50Plusmatch hebben laten weten dat ze hun cookiebeleid en/of privacyverklaring zullen aanpassen. De Consumentenbond zal het onderzoek op korte termijn herhalen om te checken of de datingsites hun beloftes nakomen.

