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Verhuisoffertes vergelijken via de Consumentenbond

Nieuws
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55% van de consumenten is van plan bij een volgende verhuizing een verhuisbedrijf in te schakelen, blijkt uit een poll van de Consumentenbond. Om de zoektocht naar een verhuisbedrijf makkelijker te maken, kunnen consumenten voortaan via de Consumentenbond offertes opvragen voor hun verhuizing.
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:16 oktober 2019

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Update: dienst gestopt

Op 1 juni 2022 zijn wij gestopt met de dienst Verhuisofferte Hulp

De dienst Verhuisofferte Hulp inventariseert in een paar stappen hoe een verhuizing eruit gaat zien. Consumenten kunnen daarbij kiezen voor een volledige of gedeeltelijke verhuizing en aangeven welke extra services ze willen. Vervolgens ontvangen ze vrijblijvend maximaal 6 offertes op maat. Daarnaast wordt er een persoonlijk dashboard aangemaakt. Daarin staat informatie over de geselecteerde bedrijven met prijsopgaven, betaalmethodes, het verzekerde bedrag en het eventuele eigen risico.

Landelijke dekking

De Consumentenbond werkt voor de  verhuisoffertes samen met ScanMovers. Het ScanMoversplatform heeft een landelijke dekking, waarbij ruim 260 erkende en niet-erkende verhuisbedrijven zijn aangesloten. Alle verhuisbedrijven staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

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