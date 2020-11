Advies aan Hoge Raad flinke opsteker voor klanten Airbnb

De Consumentenbond voert collectief actie tegen Airbnb over servicekosten. Die kosten breacht het bedrijf ten onrechte bij zowel de verhuurders als bij de huurders in rekening. Net als in de zaak van Booking.com staat ook hier de vraag centraal of Airbnb een bemiddelaar is.

Airbnb zegt geen bemiddelaar te zijn, maar dat verweer dreigt met het advies van de A-G van tafel te worden geveegd.

Terugbetalen

De A-G adviseert de Hoge Raad voorafgaand aan een uitspraak. Meestal neemt de Hoge Raad dit advies over.

Als de Hoge Raad dat ook nu doet, ziet het er goed uit voor de ruim 31.000 deelnemers aan de actie tegen Airbnb. Zij kunnen dan aanspraak maken op hun onterecht betaalde servicekosten. Gemiddeld gaat het om zo’n € 250 per deelnemer.

Gedupeerden kunnen zich nog steeds aanmelden via de Consumentenbond Claimservice.

Algemene voorwaarden

Behalve financiële compensatie wil de Consumentenbond ook dat Airbnb zo snel mogelijk stopt met het overtreden van de wet en haar voorwaarden aanpast. Eerder dit jaar bepaalde de rechtbank in Amsterdam al dat Airbnb als bemiddelaar in strijd met de wet handelt. En dat het bedrijf daarom de servicekosten moet terugbetalen.

