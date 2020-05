Airbnb moet voorwaarden aanpassen en servicekosten terugbetalen

Nieuws|De Consumentenbond eist dat Airbnb onterecht geïnde servicekosten terugbetaalt en per direct zijn algemene voorwaarden aanpast. Hierin staat dat zowel huurders als verhuurders servicekosten moeten betalen en dat is in strijd met de wet.

Dubbele doorberekening servicekosten

Op 9 maart 2020 oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat het doorberekenen van servicekosten aan zowel huurders als verhuurders dubbelop is. De Consumentenbond wil daarom dat Airbnb zijn algemene voorwaarden aanpast voor Nederlandse consumenten, zodat huurders in de toekomst geen servicekosten meer hoeven te betalen. Consumenten die te veel hebben betaald, moeten hun geld terugkrijgen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is logisch dat Airbnb geld vraagt voor bemiddeling, maar ze doen hun werk maar 1 keer. Door toch 2 keer kosten in rekening te brengen, bij huurder en verhuurder, eten ze van 2 walletjes. Dat is wel heel inhalig. Airbnb moet zijn algemene voorwaarden zo snel mogelijk in lijn brengen met de Nederlandse wet.’

Geld terug voor gedupeerden

De Consumentenbond vindt ook dat consumenten die de afgelopen jaren ten onrechte servicekosten aan Airbnb hebben betaald, recht hebben op terugbetaling.

Daarom is Consumentenbond Claimservice de actie 'AirBnB geef onze servicekosten terug' gestart. Leden en niet-leden van de Consumentenbond kunnen zich hiervoor aanmelden. Consumentenbond Claimservice is een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en massaclaimspecialist ConsumentenClaim.

Airbnb heeft laten weten de algemene voorwaarden niet aan te zullen passen en de teveel betaalde kosten niet terug te betalen. Molenaar: ‘Dit standpunt van Airbnb is onhoudbaar. De wetgeving in Nederland is klip en klaar. Zo nodig zullen we onze eisen via de rechter afdwingen.'

Meer dan 1 miljoen Nederlanders boeken via bemiddelingssite Airbnb. De gemiddelde schade per huurder bedraagt €185. Wie meer dan 4 overnachtingen per jaar boekt, zit daarboven.

