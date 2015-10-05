Veilig boeken bij Airbnb

Gepubliceerd op:5 oktober 2015
Airbnb.com is een website waarop je rechtstreeks bij de eigenaar een accommodatie boekt: van appartementen tot woonboten, maar bijvoorbeeld ook een losse kamer in iemands huis.
De voordelen van Airbnb:
Met Airbnb kun je voordelig uit zijn. De redactie van de Reisgids van de Consumentenbond deed de check: dicht bij leuke hotels in Parijs, Berlijn en Rome bleek steeds een vergelijkbare, maar goedkopere Airbnb-accommodatie te vinden.
De prijs van accommodaties op Airbnb is doorgaans inclusief een (door de verhuurder bepaalde) schoonmaakvergoeding en omvat altijd de Airbnb-servicevergoeding van 6-12%.
Airbnb houdt je betaling apart van zijn eigen gelden. Dat is een veiligere optie dan sommige vergelijkbare boekingssites bieden. Accepteert een verhuurder je boeking, dan schrijft Airbnb onmiddellijk het verschuldigde bedrag af van je rekening. De verhuurder krijgt het geld pas 24 uur nadat je op je vakantiestek bent gearriveerd, om er zeker van te zijn dat hij levert wat hij heeft beloofd.
Oplichting via Airbnb komt niet vaak voor, maar het gebeurt wel. Laat je nooit verleiden het huurbedrag rechtstreeks naar de verhuurder over te maken. Als je pech hebt, blijkt je geboekte appartement niet te bestaan en ben je je geld kwijt. Maak alleen geld over via de officiële betaalprocedure van Airbnb. Betaal met een creditcard voor extra bescherming.
Zo nu en dan blijkt een accommodatie niet aan de beschrijving te voldoen, of vies te zijn. Volgens het beleid van Airbnb mag je in zo'n geval verkassen naar een betere locatie, maar leuk is anders. Verklein de kans op zo'n misboeking door alleen te kiezen voor een accommodatie die uitstekende beoordelingen kreeg van eerdere gasten.
Bij annulering kun je een stevige boete krijgen. De voorwaarden verschillen per accommodatie. In sommige gevallen krijg je hooguit de helft van je geld terug, zelfs als je meer dan een week van tevoren doorgeeft dat je annuleert. Al zijn er ook verhuurders die tot 24 uur van tevoren het complete bedrag teruggeven. Lees daarom aandachtig de annuleringsvoorwaarden van de gekozen accommodatie voor je boekt.
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