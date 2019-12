Veilig boeken bij Airbnb

Wat is Airbnb?

Airbnb.com is een website waarop je rechtstreeks bij de eigenaar een accommodatie boekt: van appartementen tot woonboten, maar bijvoorbeeld ook een losse kamer in iemands huis.



De voordelen van Airbnb:

Je kunt op leuke plekken logeren voor een goede prijs.

De keus is groot. Medio 2015 telde Airbnb 1,5 miljoen accommodaties in 34.000 steden en 190 landen.

Het is persoonlijker dan een hotel.

Hoe duur is het?

Met Airbnb kun je voordelig uit zijn. De redactie van de Reisgids van de Consumentenbond deed de check: dicht bij leuke hotels in Parijs, Berlijn en Rome bleek steeds een vergelijkbare, maar goedkopere Airbnb-accommodatie te vinden.

De prijs van accommodaties op Airbnb is doorgaans inclusief een (door de verhuurder bepaalde) schoonmaakvergoeding en omvat altijd de Airbnb-servicevergoeding van 6-12%.

Zo boek je veilig

Airbnb houdt je betaling apart van zijn eigen gelden. Dat is een veiligere optie dan sommige vergelijkbare boekingssites bieden. Accepteert een verhuurder je boeking, dan schrijft Airbnb onmiddellijk het verschuldigde bedrag af van je rekening. De verhuurder krijgt het geld pas 24 uur nadat je op je vakantiestek bent gearriveerd, om er zeker van te zijn dat hij levert wat hij heeft beloofd.

Oplichting via Airbnb komt niet vaak voor, maar het gebeurt wel. Laat je nooit verleiden het huurbedrag rechtstreeks naar de verhuurder over te maken. Als je pech hebt, blijkt je geboekte appartement niet te bestaan en ben je je geld kwijt. Maak alleen geld over via de officiële betaalprocedure van Airbnb. Betaal met een creditcard voor extra bescherming.

Problemen met verhuurders

Als de verhuurder het laat afweten (dat gebeurt soms zelfs op de aankomstdag) helpt Airbnb je om een andere accommodatie te vinden. Maar als er niets passends beschikbaar is, zul je alsnog een hotel moeten boeken of je reis moeten annuleren. De kosten die je al gemaakt hebt, krijg je in zo'n geval niet vergoed, ook niet van je reis- of annuleringsverzekering. Voor de verhuurder staat er geen andere straf tegenover dan een vermelding van Airbnb op de recensiepagina van de verhuurder. Bekijk die pagina dus voor je boekt.

Sommige verhuurders reageren niet of heel laat - ondanks dat Airbnb van verhuurders verwacht dat ze binnen 24 uur reageren op boekingsverzoeken. Voorkom problemen door een verhuurder te kiezen met een responscijfer van 100%, idealiter iemand met de status 'Superhost' (dit staat per accommodatie in het profiel van de verhuurder).

Check of de identiteit van de verhuurder is geverifieerd door Airbnb. Dat is te zien aan het Geverifieerde Identificatie-logo (een groen icoontje van een paspoort met een loepje) op het profiel van een verhuurder. Dat logo geeft aan dat de verhuurder zich vrijwillig heeft onderworpen aan extra controles.

Vieze accommodaties

Zo nu en dan blijkt een accommodatie niet aan de beschrijving te voldoen, of vies te zijn. Volgens het beleid van Airbnb mag je in zo'n geval verkassen naar een betere locatie, maar leuk is anders. Verklein de kans op zo'n misboeking door alleen te kiezen voor een accommodatie die uitstekende beoordelingen kreeg van eerdere gasten.

Check de regels voor annuleren

Bij annulering kun je een stevige boete krijgen. De voorwaarden verschillen per accommodatie. In sommige gevallen krijg je hooguit de helft van je geld terug, zelfs als je meer dan een week van tevoren doorgeeft dat je annuleert. Al zijn er ook verhuurders die tot 24 uur van tevoren het complete bedrag teruggeven. Lees daarom aandachtig de annuleringsvoorwaarden van de gekozen accommodatie voor je boekt.

Meer lezen: