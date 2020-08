Consumenten lopen financieel risico bij pakketreizen geboekt na 16 maart - Update 5 augustus 2020

De Consumentenbond onderzocht bij 12 grote SGR-aangesloten reisorganisaties of zij geïnteresseerde klanten juist informeerden over het ontbreken van de garantiedekking. De organisaties bleken zowel op de website als aan de telefoon foute informatie te geven, zelfs als er specifiek werd gevraagd naar de SGR-dekking. Ook meldde geen enkele organisator dat de SGR-voucherregeling op pakketreizen geboekt vóór 16 maart alleen geldt als de vouchers zijn uitgegeven voor 1 september 2020. Ook de website van de SGR is nog altijd onduidelijk over de voorwaarden van de vouchers.

Geen oplossing

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is niet te spreken over de tussentijdse wijziging van de voorwaarden: ‘Wij hebben hierover vorige week aan de bel getrokken bij de ANVR en de SGR. Vervolgens heeft de ANVR zijn leden opgedragen om duidelijker te communiceren over de vouchers. Maar helaas biedt de ANVR geen oplossing voor consumenten die na 16 maart hebben geboekt en nu met een voucher zitten zonder SGR-dekking, waarover ze niet goed zijn geïnformeerd. Die zijn niets waard als de reisorganisatie failliet gaat.’ De Consumentenbond gaat hierover in gesprek met de ANVR.

Advies

Molenaar: ‘Consumenten die van plan zijn een pakketreis te boeken, moeten zich goed realiseren dat eventuele vouchers niet gedekt zijn en afwegen of ze dat risico willen lopen.’ De Consumentenbond raadt consumenten verder aan om de financiële risico’s te verkleinen door pas kort voor vertrek te boeken. Ook het betalen met een creditcard kan uitkomst bieden. Wel is het belangrijk om dan vooraf te checken bij de uitgever van de creditcard of de betaling kan worden teruggedraaid bij faillissement van de reisorganisatie.

Consumenten die na 16 maart geboekt hebben en geconfronteerd worden met een annulering door de reisorganisatie, zijn niet verplicht een voucher te accepteren. Ze kunnen de reis ook uitstellen naar een later moment, dan blijft de SGR-dekking wel van toepassing. Of ze kunnen hun geld terug vragen.

*Update 5 augustus 2020: oproep Consumentenbond succesvol

De Consumentenbond constateerde vorige week dat niet alle reisvouchers gedekt waren door de SGR en trok daarover aan de bel. Daarop paste de SGR de voorwaarden aan, zodat de garantie op reisvouchers nu ook geldt voor boekingen van pakketreizen ná 16 maart. De garantieregeling geldt tot eind 2020, voor vouchers die zijn uitgegeven bij annuleringen door corona. Consumenten hebben nu de zekerheid dat hun reissommen dit jaar ook bij geannuleerde reizen beschermd zijn tegen faillissementen.

Bekijk alle voorwaarden van de reisvouchers