Consumentenbond geeft duurzame bespaartips in Green Make Over Journaal

Nieuws|Op 31 maart start het online Green Make Over Journaal waarin consumenten en experts eenvoudige tips delen om thuis geld te besparen op energie én tegelijk winst te boeken op wooncomfort, leefplezier en gezondheid. Green Make Over is een initiatief van programmamaker Gwen Jansen in samenwerking met de Consumentenbond en Milieu Centraal.

Samen aan de slag

Het journaal is een aanvulling op het televisieprogramma Green Make Over dat in 2019 op SBS6 werd uitgezonden. Gwen Jansen: ‘We starten nu dit online journaal, omdat we door het coronavirus meer tijd in huis doorbrengen. Daardoor verbruik je thuis al gauw extra energie en water. Snelle energiebespaartips zijn dus enorm welkom.

Juist in deze tijd willen en kunnen we veel van elkaar leren en is elke euro die we besparen, meegenomen. Ik wil mensen hierbij helpen. Met tips van mezelf, andere Nederlanders en experts kunnen we samen aan de slag.’

Consumentenbond en Milieu Centraal

De Consumentenbond steunt het project en geeft slimme tips in het programma. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Gwen kan als geen ander mensen enthousiasmeren en zichtbaar maken hoe makkelijk, leuk én voordelig het is om duurzaam te leven. Dat past ook heel goed bij de Consumentenbond: wij zijn voortdurend op zoek naar hoe we consumenten kunnen helpen geld te besparen en hen te informeren over wat nu écht duurzaam is en wat niet. Zo helpen we mensen door de bomen het bos weer te zien.’

Ook Milieu Centraal ondersteunt dit nieuwe initiatief: ‘Gwen laat met veel enthousiasme en positiviteit zien wat je zelf kunt doen aan energiebesparing in huis. Een mooi programma om onze kennis en praktische tips over duurzaam leven voor het voetlicht te brengen.’

Bijdrage insturen

Elke dinsdag wordt een praktisch online Green Make Over videojournaal geplaatst op social media met daarin diverse ingezonden filmpjes met tips, vragen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Consumenten kunnen hun bijdrage insturen via een gratis telefoonnummer (+31 614731695).

Centraal staat hoe consumenten thuis op een eenvoudige en duurzame manier, vrijwel zonder kosten, nét dat beetje extra energie en geld kunnen besparen.

WhatsApp

Consumenten kunnen ook via WhatsApp wekelijks de tips ontvangen, door het woord ‘AANMELDEN’ naar het officiële Green Make Over nummer: +31 614731695 te sturen.

Afmelden kan ook makkelijk met het woord ‘AFMELDEN’ .

Tv-programma

Vorig jaar werden in het eerste seizoen van het televisieprogramma Green Make Over met 12 afleveringen 3,14 miljoen kijkers bereikt.

Alle Green Make Over Journaals staan op het speciale YouTube kanaal van de Consumentenbond voor de Green Make Over

Lees meer over Energie besparen