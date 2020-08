Consumentenbond verliest woekerpoliszaak tegen Nationale-Nederlanden

Nieuws|Nationale-Nederlanden hoeft consumenten niet te compenseren voor de te hoge kosten die de verzekeraar bij ruim een half miljoen consumenten in rekening bracht. Dat oordeelde de rechtbank woensdag 29 juli in een rechtszaak die de Consumentenbond had aangespannen.