Consumentenbond verliest woekerpoliszaak tegen Nationale-Nederlanden

De Consumentenbond startte de rechtszaak tegen Nationale-Nederlanden vanwege de woekerpolissen die de verzekeraar van eind jaren tachtig tot begin deze eeuw verkocht.

Bij die polissen werden torenhoge overlijdensrisicopremies en allerlei verborgen kosten in rekening gebracht. Als gevolg hiervan was er aan het einde van de looptijd van de verzekering veel minder geld beschikbaar dan verwacht. Woekerpolishouders konden daardoor onder andere hun hypotheken niet aflossen en hun pensioenen vielen lager uit.

Onlogisch

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, reageert verrast op het vonnis: ‘Het is niet alleen een teleurstellende uitspraak, maar ook een onverwachte. In een tussenvonnis bepaalde de rechtbank eerder dat Nationale-Nederlanden nog moest bewijzen dat consumenten op de hoogte waren van bepaalde kosten en daarmee ook hadden ingestemd.

Aan die opdracht heeft Nationale-Nederlanden helemaal niet voldaan. Dat de rechtbank desondanks Nationale-Nederlanden in het gelijk stelt en al onze vorderingen afwijst, is dan ook opvallend en eerlijk gezegd ook onlogisch.

De rechtbank lijkt haar beslissing te baseren op omstandigheden die al voor het tussenvonnis in 2019 bekend waren. Met wat er daarna door de partijen naar voren is gebracht, lijkt de rechtbank niets meer te hebben gedaan.’

Hoger beroep

Mogelijk gaat de Consumentenbond tegen het vonnis in beroep. Bij die afweging speelt mee dat de Hoge Raad binnenkort waarschijnlijk vragen beantwoordt in een andere woekerpoliszaak.