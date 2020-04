Consumentenbond wil garanties voor luchtvaartvouchers

Nieuws|Consumenten die een voucher van hun luchtvaartmaatschappij krijgen, mogen niet met lege handen komen te staan als die maatschappij failliet gaat. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer. De Consumentenbond wil dat de overheid garant staat.

Op 30 maart presenteerden minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de luchtvaartbranche een voucher voor reizigers van wie de vlucht niet door kan gaan vanwege corona.

Passagiers met een los vliegticket hebben bij een vluchtannulering normaal gesproken recht op een alternatieve vlucht of terugbetaling van het betaalde ticket binnen 7 dagen. Maar omdat dat voor veel vliegmaatschappijen nu financieel niet haalbaar is, bieden zij hun klanten een tegoedbon aan waarmee ze op een later moment kunnen vliegen.

De voucher is maximaal 12 maanden geldig. Passagiers kunnen na het verloop van de vouchers het ongebruikte deel uitbetaald krijgen. Het initiatief om tot uitbetaling over te gaan ligt bij de luchtvaartmaatschappij.

Groot risico bij faillisement vliegmaatschappij

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Aan het voorgestelde voucher kleven 2 grote bezwaren. Het grootste bezwaar is dat de reiziger het risico loopt dat zijn voucher waardeloos is als zijn luchtvaartmaatschappij failliet gaat. Iets wat in deze omstandigheden niet ondenkbaar is. Dat is onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat een consument vrijwillig afstand doet van zijn rechten en vervolgens met lege handen komt te staan. De voucher moet, net als de eerder gepresenteerde tegoedbon van de pakketreisaanbieders, gedekt zijn tegen een faillissement.’

Garantiefonds nodig

In november 2019 pleitte de Consumentenbond samen met de ANVR, ANWB en de SGR bij de minister voor een garantiefonds voor vliegtickets, vergelijkbaar met het bestaande garantiefonds voor pakketreizen. Maar op 12 maart 2020 wees minister Van Nieuwenhuizen het voorstel af. Een dergelijk garantiefonds was volgens haar niet nodig.

‘Een inschattingsfout’, vindt Molenaar. ‘Je ziet waar we nu staan. Het risico op faillissementen is levensgroot. Nu er geen garantiefonds bestaat, verwachten wij dat de overheid garant staat voor vouchers van eventuele failliete maatschappijen.’

Termijn voucher van 12 maanden is te lang

De Consumentenbond is ook niet tevreden over de termijn waarna reizigers alsnog de voucher kunnen omwisselen voor geld. Die is nu gesteld op 12 maanden.

Molenaar: ‘Onbegrijpelijk. Waarom niet gekozen voor 6 maanden, net zoals de aanbieders van pakketreizen doen? Die termijn moet voldoende zijn om de luchtvaartmaatschappijen de benodigde ruimte en flexibiliteit te bieden. We realiseren ons dat de omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen. Maar in deze vorm komen consumenten er te bekaaid vanaf. ’

De Consumentenbond heeft in de brief de Kamer laten weten zijn steun aan de voucher te laten afhangen van de mate waarin de minister tegemoet komt aan de 2 genoemde bezwaren.

