Fabrikanten moeten stoppen met misleidende suikerclaims

Claims als ‘zonder geraffineerde suiker’ en ‘geen suiker toegevoegd’ prijken op producten waar wel degelijk suikers in zitten. Hiermee zetten fabrikanten consumenten op het verkeerde been. Vaak gebruiken ze dan alternatieven, zoals kokosbloesemsuiker, agavestroop, siroop en fruitsap, in plaats van ‘gewone’ suiker uit suikerbieten. Dit lijkt gezonder, maar de suikers in deze zoetmakers hebben hetzelfde effect op het lichaam als ‘gewone’ suiker.

Misleidende claims op verpakkingen

Op de BioToday cranberry-chocolate cookies staat bijvoorbeeld ‘no refined sugars’. Maar de ingrediëntenlijst telt maar liefst 5 soorten suikers: rijststroop, appeldiksap, kokosbloesemsuiker, maismoutstroop en gerstemoutstroop.

De NVWA stelt dat op producten met meer dan 0,5 gram suiker per 100 gram de claim ‘geen geraffineerde suiker’ niet is toegestaan. Fabrikanten die deze claim dan toch gebruiken, overtreden dus de wet.

Fabrikanten gebruiken smoezen

Fabrikanten zoeken ook de mazen van de wet op. Zo mogen ze de claim ‘zonder toegevoegde suikers’ niet gebruiken als ze suikers of andere ingrediënten toevoegen voor zoetkracht. Hun verweer is dan dat ze deze zoetsmakende stoffen toevoegen voor vulling, voor smaak of als bindmiddel.

Op Kellogg’s Extra ontbijtgranen frambozen, appels en wortels staat bijvoorbeeld ‘zonder toegevoegde suikers’, terwijl er dadelpasta en bananenpuree in zit. Kellogg’s beweert dat de dadelpasta en bananenpuree nodig zijn om de muesli te binden. In totaal bevat het product 16 gram suikers per 100 gram.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Veel consumenten proberen bewust met suiker om te gaan. Maar fabrikanten maken het hen veel te moeilijk door alle trucs die ze toepassen om hun producten gezonder te laten lijken. Je moet een voedingsexpert zijn om nog te kunnen begrijpen hoe het werkelijk zit. Fabrikanten moeten stoppen met het gebruik van misleidende suikerclaims. De NVWA en het ministerie van VWS moeten erop toezien dat dit snel gebeurt.’

