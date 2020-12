Honderden euro’s besparen op energierekening met hybride warmtepomp

Nieuws|Consumenten kunnen €200 tot ruim €600 per jaar besparen op hun energierekening met een hybride warmtepomp. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond en 6 andere organisaties, waaronder Enpuls en Gasunie.

De hybride warmtepomp is een combinatie van een elektrische warmtepomp en een HR-ketel. Het grootste deel van het jaar zorgt de elektrische pomp voor verwarming van de woning. Alleen als het echt koud wordt springt de cv-ketel bij.

Vrijstaande woningen

Uit de test blijkt dat met alle onderzochte hybride warmtepompen flinke besparingen op de energierekening mogelijk zijn. Vooral vrijstaande woningen, gebouwd voor 1992, hebben er baat bij. Bij een standaardinstelling ‘verdient’ het systeem zichzelf terug in 7 tot 10 jaar. Eigenaren van rijtjeswoningen moeten meer geduld hebben. De verwachte terugverdientijd voor hen is 10 à 15 jaar.

Snellere terugverdientijd

De terugverdientijd kan korter als het systeem door de installateur optimaal is ingeregeld. Ook helpt het als je het omslagpunt aanpast; daarmee zorg je ervoor dat de cv-ketel op een ander moment bijspringt.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de energiebelasting op gas omhoog gaat en die op elektriciteit omlaag. Die laatste ontwikkeling helpt consumenten om hun investering er sneller uit te halen.

Garantie moet langer

De Consumentenbond vindt de aanschafsprijs van hybride warmtepompen te hoog. De adviesprijzen variëren van €4.450 tot €7.575 inclusief installatie. Daar gaat dan nog een overheidssubsidie van 1600 tot 1800 euro vanaf.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We begrijpen dat fabrikanten ontwikkelingskosten hebben, maar als je wilt dat meer mensen een hybride warmtesysteem nemen, dan moet die prijs echt zakken. Daarnaast is de fabrieksgarantie vaak maar 2 jaar. Dat staat niet in verhouding tot de aankoopprijs. Bij zonnepanelen is de gemiddelde fabrieksgarantie 10 jaar. Wij pleiten ervoor dat fabrikanten diezelfde garantietermijn voor hybride warmtepompen hanteren.’

Geen Beste uit de Test

De Consumentenbond testte samen met Vereniging Eigen Huis, Enpuls (onderdeel van Enexis), Gasterra, Gasunie, Cogas, en N-TRA/RENDO zes merken hybride warmtepompen.

Een ‘Beste uit de Test’ is er niet. De totale prestatie hangt namelijk teveel af van het soort woning en het stookgedrag van de consument.