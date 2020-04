ANWB en Consumentenbond willen aanpassing voorwaarden luchtvaartvoucher

Nieuws|Consumenten die een voucher krijgen omdat hun vlucht geannuleerd is vanwege de coronacrisis moeten betere voorwaarden krijgen. Dat schrijven de Consumentenbond en de ANWB in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Volgens de organisaties is de huidige regeling funest voor het belang én het vertrouwen van consumenten, en daarmee voor het herstel van de sector.

Bij zowel de ANWB als de Consumentenbond stromen de klachten binnen over de vouchers. Zo zouden sommige aanbieders extra kosten inhouden op de voucher, reeds betaalde kosten voor bagage en stoelplaatsen niet terugbetalen. Ook is er weinig flexibiliteit om vliegtickets op een andere naam te zetten en weigeren aanbieders geld terug te betalen als consumenten goede redenen hebben om de voucher te weigeren.

Tegoedbon

Passagiers met een los vliegticket hebben bij een vluchtannulering normaal gesproken recht op een alternatieve vlucht of terugbetaling van het betaalde ticket binnen 7 dagen. Maar door de coronacrisis is dat voor veel vliegmaatschappijen financieel nu niet haalbaar. Zij bieden daarom hun klanten een tegoedbon aan waarmee die op een later moment kunnen vliegen. Minister Van Nieuwenhuizen liet op 30 maart weten hier niet tegen op te treden, zonder dat er voorwaarden zijn gesteld aan de vouchers.

Faillissement

De ANWB en de Consumentenbond hebben begrip voor de lastige situatie waarin de sector zich bevindt, maar stellen vast dat de balans te ver doorslaat in het nadeel van consumenten. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Een belangrijk bezwaar is dat de voucher niet gedekt is tegen een eventueel faillissement van de aanbieder. Maar het kan niet zo zijn dat een consument gedwongen wordt afstand te doen van zijn recht op terugbetaling om vervolgens met lege handen te staan als de maatschappij failliet gaat. Als de minister instemt met de vouchers, dan moet de overheid, op nationaal of op Europees niveau, garant staan.’ Op 1 april verzocht de Consumentenbond de Kamer al om een garantstelling.

Achter het net vissen

Ook willen de Consumentenbond en de ANWB dat consumenten de voucher eerder kunnen inwisselen voor geld als zij geen gebruik maken van de voucher. Nu is de termijn gesteld op 12 maanden, wat langer is dan in sommige andere landen. Daardoor lopen Nederlandse reizigers extra risico wanneer reizigers uit die landen al wel een vergoeding van de luchtvaartmaatschappijen hebben ontvangen. Nederlandse passagiers staan daardoor achteraan in de rij en vissen mogelijk achter het net als de reserves uitgeput zijn. De ANWB en de Consumentenbond vinden een termijn van 6 maanden redelijk. Deze termijn komt overeen met de afspraken die de aanbieders van pakketreizen eerder maakten met het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Geen steun

Als de minister een beroep doet op de redelijkheid en flexibiliteit van consumenten en hen wil stimuleren de vouchers te accepteren, dan moeten er duidelijke verbeteringen worden aangebracht, vinden de belangenorganisaties. Frits van Bruggen, directeur ANWB: ‘We zouden de minister graag willen steunen bij de acceptatie van de vouchers. Maar zolang er zulke grote risico’s aan zitten, kunnen we dat niet naar onze leden toe’.

Lees ook: