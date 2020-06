KLM en Transavia betalen tóch met terugwerkende kracht geld terug

KLM en Transavia maakten op 11 juni bekend toch over de brug te komen, vlak voordat ze zich voor de rechter moesten verantwoorden voor hun voucherbeleid. De Consumentenbond is blij dat de vliegmaatschappijen zich nu wel aan de wet zeggen te gaan houden, maar is nog wel benieuwd naar de precieze uitvoering. Sandra Molenaar: ‘We willen graag weten binnen welke termijn consumenten hun geld terugkrijgen. We begrijpen dat restitutie binnen 7 dagen, zoals de wet voorschrijft, nu lastig is. Maar het moet ook geen 12 maanden duren. Daarnaast volgen we nauwgezet hoe de luchtvaartmaatschappijen de aanvragen voor restitutie behandelen. Op dit moment krijgen we veel klachten binnen van consumenten die geen contact krijgen met hun vliegmaatschappij. Dat moet echt beter.'

TUI en Corendon

Luchtvaartmaatschappijen TUI fly en Corendon geven klanten nog steeds geen geld terug. Molenaar: ‘We roepen deze maatschappijen dringend op het voorbeeld van KLM en Transavia te volgen. Doen ze dat niet, dan is het aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om op te treden.

Gesprek Transavia

De Consumentenbond wil nog steeds in gesprek met de directie van Transavia. Molenaar: 'Er zijn nog heel veel andere problemen die we willen aankaarten. Onder meer hun weigering om kosteloos om te boeken. Ook dat is tegen de regels.' Ook bij TUI fly en Corendon kunnen reizigers niet omboeken zonder bij te betalen.

