Kwaliteit rijhulpsystemen wisselend

Nieuws|Rijhulpsystemen van autofabrikanten verschillen onderling behoorlijk in kwaliteit. Dat blijkt uit een test van veiligheidsorganisatie Euro NCAP, waar de Consumentenbond partner van is. De systemen van Audi, BMW en Mercedes doen het goed, die van Tesla en Volvo vallen tegen.

Rijhulpsystemen nemen het rijden deels over van de bestuurder en waarschuwen of grijpen in bij dreigende botsingen. Het is belangrijk dat zo’n systeem goede assistentie biedt, maar tegelijkertijd moet het de bestuurder ook bij de les en in controle houden.

Euro NCAP beoordeelde de systemen van 10 auto’s. Drie daarvan krijgen een ‘zeer goed’: die van Mercedes-Benz, BMW en Audi. Deze systemen bieden een hoog niveau van rijassistentie, terwijl de bestuurder tegelijkertijd de controle houdt. Ook hebben ze een goed back-upsysteem om botsingen te vermijden.

Tesla en Volvo

Hoewel Tesla bekend staat als voorloper op het gebied van rij-assistentie, is het eindoordeel voor het systeem matig. Het hulpsysteem biedt hoogwaardige assistentie en grijpt goed en tijdig in, maar er is te weinig samenwerking tussen bestuurder en auto. Het systeem lijkt te kiezen voor ofwel volledig autonoom rijden ofwel de bestuurder in controle laten, zonder tussenvorm. Zo schakelt de auto pilot zichzelf uit op het moment dat de automobilist om een object op de rijbaan heen stuurt.

Ook de rij-assistentie van Volvo scoort matig in de test. Volvo heeft een naam hoog te houden als het op veiligheid aankomt, maar laat steken vallen in noodremsituaties. Zo remt het automatische systeem in de test niet voor een stilstaande auto.

Het laagst scoren de Renault Clio en Peugeot 2008. Deze auto’s beschikken over veel minder geavanceerde systemen dan de rest.

Onduidelijke begrippen

Auto’s hebben steeds vaker rijhulpsystemen (Advanced Driving Assist Systems, ADAS). De bekendste zijn adaptive cruise control en parkeerassistentie. Met de eerste houdt de auto een ingestelde snelheid vast en bewaart automatisch afstand tot zijn voorligger.

Parkeerassistentie ondersteunt met beeld en geluid bij het parkeren. Maar veel fabrikanten gebruiken eigen en afwijkende namen voor dezelfde systemen. Dat levert voor consumenten een verwarrende waslijst aan onduidelijke (Engelstalige) begrippen op. EuroNCAP en de Consumentenbond pleiten voor gestandaardiseerde systeemnamen.

Blijven opletten

Rij-assistentie is een opmaat naar de volledig zelfrijdende auto. Toch moeten automobilisten niet blind varen op rijhulpmiddelen en altijd zelf blijven opletten. Zelfs de meest geavanceerde auto kan (nog) niet met op alle situaties goed inspelen.

Lees ook