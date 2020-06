Online platforms moeten veiligheid waarborgen bij aanbod van buiten de EU

Nieuws|Online platforms moeten waarborgen dat de producten die zij (via partners) aan Europese consumenten verkopen voldoen aan de hier geldende eisen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Dat adviseert de SER Commissie voor Consumentenaangelegenheden aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

In het rapport, waar ook de Consumentenbond aan meewerkte, staan in totaal 24 aanbevelingen. De Commissie adviseert verder onder andere dat de btw-vrijstelling uiterlijk 1 januari 2021 moet verdwijnen. Op die manier ontstaat er een gelijker speelveld.

Beschermen

De maatregelen zijn nodig om consumenten en ondernemers te beschermen tegen onveilige producten van buiten de EU die vaak tegen bodemprijzen op de Nederlandse markt verkocht worden. Uit een steekproef van de Consumentenbond bleek eerder al dat online shoppen bij webwinkels buiten Europa onverantwoorde risico’s oplevert. Twee derde van de onderzochte producten is zo onveilig dat ze in Nederland niet in de winkel mogen liggen. Daarnaast zorgt de lage prijs, mede veroorzaakt door btw-vrijstelling en de lage verzendkosten voor een ongelijk speelveld.

Populair

Online winkelen is populair bij Nederlandse consumenten. Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor deden ze in 2019 wereldwijd maar liefst 258 miljoen aankopen online met een totale waarde van €25,8 miljard. €1,1 miljard daarvan gaven ze uit bij webwinkels van buiten de EU en €341 miljoen bij platforms waarop met name aanbieders uit China actief zijn.

Controle

Dagelijks komen ongeveer 130.000 pakketten Nederland binnen waarvan zo’n 75.000 uit China en Hong Kong. Het bij de Nederlandse grens controleren van al deze pakketten is onbegonnen werk.