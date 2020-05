Proefprocedures tegen VW na gunstige uitspraak hoogste Duitse rechter

Nieuws|In samenwerking met de Consumentenbond brengt de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES) in juni de eerste dagvaarding uit in een aantal individuele proef procedures tegen Volkswagen vanwege de sjoemeldiesel-affaire. De organisaties zien zich daarbij gesteund door de recente uitspraak van de hoogste Duitse rechter, die oordeelde dat kopers van sjoemeldiesels recht hebben op teruggave van een deel van het aankoopbedrag.

De Consumentenbond vindt de Duitse uitspraak een duidelijk signaal en verwacht dat die ook gevolgen zal hebben voor de Nederlandse gedupeerden die nog altijd geen cent gezien hebben van Volkswagen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Volkswagen heeft ons verzoek tot overleg onlangs afgeslagen omdat het geen aanleiding zag om met ons te praten. Dat is echt te gek voor woorden. Om die reden lagen de dagvaardingen al klaar. En die gaan, zeker na deze uitspraak, snel de deur uit’.

Ultimatum

VGDES en de Consumentenbond stelden op 6 maart VW een ultimatum om met hen in gesprek te gaan over compensatie. Beide organisaties komen op voor consumenten die schade hebben geleden doordat zij een Volkswagen kochten of leasten met een dieselmotor met sjoemelsoftware. VGDES en de Consumentenbond bereiden daarom nu een aantal procedures tegen VW voor ten behoeve van individuele gedupeerden.

Sjoemelen

Volkswagen sjoemelde met uitstootcijfers door gemanipuleerde software te gebruiken. Volkswagen-diesels leken daardoor schoner dan ze daadwerkelijk waren. Volgens het Duitse Bundesgerichtshof misleidde Volkswagen daarmee consumenten en hebben kopers recht op een deel van het aankoopbedrag terug.



Volkswagen trof al eerder voor vele miljoenen schikkingen en in de Verenigde Staten en Duitsland. De Consumentenbond hoopt dat Volkswagen in Nederland nu stopt met de door het bedrijf toegepaste vertragingstactieken en nu de druk voelt om tot een eerlijke en collectieve compensatieregeling te komen.

