Succes Consumentenbond: geen suiker meer in Sourcy Vitaminwater

In 2017 voerde de Consumentenbond actie tegen Sourcy Vitaminwater. Consumenten voelden zich misleid door het woord ‘water’ in de naam. Hierdoor leek het gezonder dan het was: een flesje van 500 ml bevatte 6 suikerklontjes. En met het drinken van Vitaminwater kregen consumenten per jaar in totaal 50 miljoen suikerklontjes binnen.

50 miljoen suikerklontjes

De Consumentenbond overhandigde de fabrikant van Vitaminwater een petitie 'Ik heb recht op eerlijke informatie op voedselverpakkingen’, getekend door bijna 25.000 consumenten. De Consumentenbond eiste dat fabrikanten de naam vitaminewater niet meer zouden gebruiken voor frisdrank. Hema, Aldi en Lidl veranderden toen al de namen van hun vitaminewater. En Sourcy beloofde te gaan kijken naar een naams- of productwijziging.

Limonade, geen water

Na ruim 2 jaar en herhaaldelijk aandringen van de Consumentenbond heeft de fabrikant nu alle suiker in Sourcy Vitaminwater vervangen door zoetstoffen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat er voortaan geen suiker meer zit in Vitaminwater is een stap in de goede richting. Maar de naam ‘water’ past nog steeds niet bij dit drankje. Het is een limonade, nu gezoet met zoetstoffen in plaats van suiker.’ De Consumentenbond blijft zich inzetten voor duidelijke etiketten en minder suiker, verzadigd vet en zout in producten.