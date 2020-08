Transavia neemt zorgen Consumentenbond niet weg

Nieuws|Transavia is er niet in geslaagd de zorgen van de Consumentenbond weg te nemen over de problemen rondom geannuleerde vluchten. Die conclusie trekt de Consumentenbond na een gesprek met de luchtvaartmaatschappij.

De Consumentenbond krijgt veel klachten over Transavia en wilde daarom met de luchtvaartmaatschappij in gesprek. Consumenten klagen onder andere over het niet ontvangen van vouchers, het uitblijven van terugbetalingen, onterechte kosten die in rekening worden gebracht voor omboeken en de slechte bereikbaarheid van de klantenservice.

Geen garanties

In het gesprek, dat donderdag 16 juli plaatsvond, zei Transavia de vele klachten te betreuren. Ook gaf de luchtvaartmaatschappij aan de capaciteit van zijn klantenservice te hebben opgeschroefd. En sinds kort kunnen reizigers via de website om restitutie vragen. Maar op veel vragen van de Consumentenbond gaf Transavia geen concreet antwoord. Zo bleven harde toezeggingen over de termijn waarbinnen de maatschappij klachten en terugbetaalverzoeken denkt af te handelen uit. En ook op de uitnodiging om actief te worden op Klachtenkompas ging Transavia niet in. Terwijl op dit klachtenforum van de Consumentenbond inmiddels al ruim 300 klachten over de luchtvaartmaatschappij staan.

Onbevredigende uitkomst gesprek

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, reageert teleurgesteld op de uitkomsten van het gesprek: ‘Dit is niet waar ik op had gehoopt. Transavia blijft om de hete brij heen draaien. De antwoorden die we krijgen, zijn vaag, tegenstrijdig, en in sommige gevallen ronduit onwaar. Zo beweert de luchtvaartmaatschappij dat passagiers kosteloos kunnen omboeken als hun vlucht is geannuleerd. Maar toen wij de proef op de som namen, bleek dat Transavia wel degelijk kosten in rekening brengt. Ook op aanvullende vragen die we na het gesprek nog hebben gesteld, kregen we geen duidelijke antwoorden. De luchtvaartmaatschappij geeft er geen enkele blijk van zijn klanten serieus te nemen of hun rechten te respecteren. Dat voelt heel onbevredigend. Voor ons, maar vooral voor alle gedupeerde consumenten.’

De Consumentenbond houdt de situatie bij Transavia nauwlettend in de gaten en onderzoekt de mogelijkheid om individueel of collectief stappen te ondernemen tegen het bedrijf.