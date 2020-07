Tweedekansproducten nog niet erg populair, voordeel valt tegen

De Consumentenbond vroeg aan ruim 6000 consumenten naar hun ervaringen met zogenoemde tweedekansproducten en bekeek de voorwaarden van 12 webwinkels.

Van de ondervraagden wist ruim een kwart niet van het bestaan van tweedekansproducten of retourdeals af. Twee derde heeft nog nooit een dergelijk product gekocht. Zij bestellen liever nieuwe spullen (35%), vinden het prijsvoordeel te klein (29%) of zijn bang dat er iets mis is met de producten (26%).

De consumenten die wél kiezen voor een retourdeal, doen dat in de meeste gevallen vanwege de korting. Zij zijn erg tevreden, 80% van hen verwacht in de toekomst nog eens een dergelijk product te kopen.

Tegenvallend prijsvoordeel

Het prijsvoordeel voor de retourdeals loopt flink uiteen en verschilt per product. Bij ruim een derde van de 90 onderzochte producten is sprake van een mooie deal, bij de rest stelt de korting niet zo heel veel voor.

Zo vonden de onderzoekers bij Amac een iPhone 7 plus voor €399. Vergeleken met de doorgestreepte €510 van de winkel zou het om een korting van 56% gaan. Maar bij een andere webwinkel was datzelfde model nieuw te koop voor €331.

Vergelijkbare situaties zagen de onderzoekers bij platforms als Bol.com en Amazon.de. Daar lagen de nieuwprijzen soms zelfs lager dan de tweedekansproducten van andere verkopers op dezelfde site.

Staat verschilt

Alle webwinkels beloven een goed werkend product, maar de staat ervan wisselt. Soms is alleen de doos een keer opengemaakt, maar in andere gevallen hebben de producten krasjes, deukjes en andere lichte gebruikssporen. Helaas zijn niet alle winkels daar even duidelijk over.

Het meest tevreden zijn de panelleden over Coolblue die de staat van het product goed beschrijft en eventuele schade illustreert met foto’s. Ook Retourplaza doet dit. Er zijn ook webwinkels die onder de noemer tweedekansproduct refurbished apparaten verkopen. Ook de garantietermijnen verschillen per winkel, van 6 maanden tot 5 jaar.

Consumenten die een tweedekansproduct overwegen, doen er dan ook goed aan vooraf goed te controleren wat de winkel precies verkoopt, in welke staat het product verkeert en onder welke voorwaarden het wordt verkocht.