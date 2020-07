Waar koop je ze?

Het is soms even zoeken, maar best veel webwinkels bieden ze aan. Alleen heeft iedere winkel er een andere naam voor. De bekendste en meest gekochte zijn die van Coolblue en Bol.com.



Coolblue Tweedekans Bol.com Retourdeal, Retourkansjes van BuyBay, artikelen van Retourplaza MediaMarkt Outletdeal Blokker Retourkansjes Ebay BuyBay Returndeals Bax B-stock Amazon.de Warehouse Deals Amac Open Box PlatteTV Buitenkansjes 2dekansje.com Tweedekansjes Paradigit Als Nieuwtjes Retourplaza geen naam, verkoopt ook via Bol.com

Wat krijg je precies?

De staat waarin de Tweedekans-producten zich bevinden, wisselt nogal:

Soms gaat het om producten waarvan alleen de doos een keer is opengemaakt. Maar het kunnen ook artikelen zijn met krasjes, deukjes en andere lichte gebruikssporen. Er wordt in ieder geval altijd een goed werkend product beloofd.

Sommige winkels houden het bij een algemene omschrijving. Je weet daardoor niet precies wat er met het product aan de hand is.

Met name Coolblue en Retourplaza omschrijven de producten duidelijk en eventuele schade wordt geïllustreerd met foto’s.

Wat is het prijsvoordeel?

Bol.com belooft tot 15% korting op de nieuwprijs en Retourplaza zelfs tot 65% bovenop de laagste internetprijs. Bij andere winkels moet je het doen met beloftes als ‘hoge korting’, ‘sterk in prijs verlaagd’ of ‘voor een zacht prijsje’.

We hebben van 90 producten het kortingspercentage berekend. Deze vergeleken we met de nieuwprijs bij dezelfde èn andere webwinkels. Zo konden we bepalen of het goede deals zijn. Wat blijkt:

Het prijsvoordeel loopt flink uiteen en verschilt per product.

68% korting is het grootste prijsvoordeel dat we tegenkwamen.

Bij 38% van de producten is er sprake van een mooie deal. Bij de rest stelde de korting niet zo heel veel voor.

Is het een duurzame keuze?

Webwinkels die Retourdeals en Tweedekans-producten aanbieden, gebruiken duurzaamheid als verkoopargument. Ruim een kwart van ons panel koopt dit soort artikelen inderdaad vanwege het milieu. Ze zijn daarbij in de veronderstelling dat deze producten anders worden vernietigd. We hebben geen aanwijzingen dat dit in ons land op grote schaal gebeurt. Voor een webwinkel is het niet lucratief om goede artikelen zomaar weg te gooien. Bestellingen die teruggestuurd worden, gaan na een controle meestal gewoon terug de verkoop in. Maar niet iedere webwinkel hangt er vervolgens het label 'Retourdeal' aan of geeft er korting op.

Volgens Bol.com wordt minder dan 1% vernietigd. Dan gaat het om producten die in echt slechte staat zijn, zoals een kapotte spiegel of een gescheurde zak hondenvoer. Bij Coolblue krijgen producten een tweede leven via een goed doel, reparatie of refurbishment. Dit zijn producten die niet aan de eisen voldoen om een tweedekans-product te worden.

Wat als het product tegenvalt?

Mocht het product toch tegenvallen, dan is er meestal geen groot probleem. Bijna alle webwinkels hanteren dezelfde retourtermijn als bij nieuwe producten. Die is minimaal 14 dagen, maar kan ook gunstiger zijn, zoals 30, 60 of zelfs 100 dagen.

Ook gelden volgens de meeste webwinkels dezelfde garantievoorwaarden als voor nieuwe producten. De garantietermijnen die genoemd worden, verschillen wel per winkel, variërend van 6 maanden tot 5 jaar.

Tips

Controleer wat de winkel precies onder een retourdeal of tweedekansproduct verstaat. Sommige webwinkels verkopen onder dezelfde naam ook producten die tijdens het transport (licht) beschadigd zijn. Of ze verkopen showroom- en verouderde modellen. Soms is er een aanbod van refurbished apparaten die na gebruik opgeknapt en gerepareerd zijn.

Kijk goed naar de omschrijving van de staat van het product. Hoe gedetailleerder, hoe beter. Liefst met foto’s, zodat je met eigen ogen kunt zien wat je in huis haalt.

Kijk niet alleen naar de van-prijs of de doorgestreepte prijs. Die ligt regelmatig hoger dan de nieuwprijzen bij andere winkels, waardoor je een verkeerd beeld krijgt van het kortingspercentage.

Vergelijk de aanbiedingsprijs met de nieuwprijs bij dezelfde en andere webwinkels. Het komt regelmatig voor dat je hetzelfde product, maar dan nieuw, ergens anders goedkoper kunt kopen.

Let bij winkels die als platform fungeren, zoals Bol.com en Amazon.de, extra op. Daar zijn nieuwprijzen soms zelfs lager dan deTweedekans-producten die op dezelfde site (maar dan door een externe verkoper) worden verkocht.

Laat je niet alleen door het prijsvoordeel verleiden. Kijk ook naar hoe goed de producten uit onze tests komen. In onze productvergelijkers vind je niet alleen testresultaten maar ook actuele prijzen.

Of vergelijk de prijzen door in een zoekmachine op het product en het typenummer te zoeken. Let wel goed op dat je precies hetzelfde product vergelijkt.

