Voordracht kandidaten Bondsraad 2021

Nieuws|De Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, benoemt per 1 januari 2021 nieuwe leden. De 23 (herkiesbare) kandidaten zijn, zonder tegenkandidaten, per die datum automatisch lid van de Bondsraad.

De Bondsraad is het hoogste orgaan van de vereniging Consumentenbond en stelt onder andere het jaarverslag en de strategienota vast. De lijst met voorgedragen kandidaten (nieuwe kandidaten én herkiesbare leden) is te lezen op webpagina over de Bondsraad.

Voordracht tegenkandidaten tot 1 november mogelijk

Leden die bezwaar hebben tegen deze voordracht, kunnen tot uiterlijk 2 maanden voor het einde van de zittingsperiode 1 of meer tegenkandidaten voordragen (artikel 11.4 statuten). Dit kan tot 1 november 2020.

Een tegenkandidaat moet door tenminste 25 leden van de Consumentenbond uit dezelfde provincie worden voorgedragen. De leden in die provincie beslissen vervolgens door stemming wie tot lid van de Bondsraad is verkozen (artikel 11.9 statuten).

Meer informatie

Voor meer informatie over de voordracht of de Bondsraad kunt u terecht bij de afdeling Verenigingszaken via vereniging@consumentenbond.nl of 070-4454508.

