Zorgverzekeraars moeten klanten beter informeren over contractering

Nieuws|Zorgverzekeraars geven hun klanten nog steeds onvoldoende informatie over de afspraken die zij maken met zorgverleners. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ook zijn ze niet duidelijk genoeg over de gevolgen daarvan voor verzekerden. De Consumentenbond vindt dat verzekeraars consumenten voor het afsluiten van hun zorgverzekering beter moeten informeren.

De Consumentenbond sprak in september 2020 met VWS, toezichthouder NZa en zorgverzekeraars over het verbeteren van de informatie over contractering en zorgplafonds. Nu consumenten weer moeten beslissen of ze hun lopende zorgverzekering behouden of over willen stappen, bekeek de Consumentenbond hoe het gesteld is met die informatievoorziening. Daarvoor werd gekeken naar de websites van de verzekeraars en de polisbrieven die de verzekeraars half november stuurden naar hun klanten.

Ingrijpende gevolgen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We hebben tientallen polisbrieven doorgespit, maar daarin staat niet duidelijk of de lopende polis verslechtert. Verzekeraars zeggen bijvoorbeeld niets over zorgverleners die in 2021 niet meer gecontracteerd zijn. Of over beperkingen, zogenaamde zorgplafonds, die zijn afgesproken met zorgverleners. Terwijl dat voor consumenten ingrijpende gevolgen kan hebben en bepalend kan zijn voor de keuze van een zorgpolis. Verzekerden moeten dat zelf maar zien te achterhalen. Uit ons onderzoek blijkt ook dat die informatie niet of lastig te vinden is op de websites van de zorgverzekeraars.’

Enquête

Uit een enquête (pdf) van de Consumentenbond blijkt dat een voorkeur voor een specifieke zorgverlener juist voor een groot deel meeweegt in de keuze van consumenten voor een bepaalde verzekering. Molenaar: ‘Verzekeraars moeten veel duidelijker maken óf ze zorgplafonds hanteren en bij welke zorgverleners. En wat de gevolgen daarvan zijn. En dat moeten ze doen vóórdat consumenten een verzekering afsluiten.’ De Consumentenbond dringt op basis van de uitkomsten van het onderzoek nogmaals aan op verbeteringen bij alle betrokken partijen.

Zorgzoeker

De zorgzoeker die verzekeraars op hun website bieden, zou een goed instrument kunnen zijn om informatie per zorgverlener op te zoeken. Daarbij moet dan wel duidelijk staan wat het verschil met het afgelopen jaar is en wat de beperkingen zijn. Maar de Consumentenbond constateert dat dit nu nog nauwelijks te vinden is in de zorgzoekers.

Niet afgerond

Ook het trage verloop van de contractbesprekingen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners zorgt voor veel onduidelijkheid. Die zijn bij het versturen van de polisbrieven nog lang niet afgerond. En de onderhandelingen gaan door de gevolgen van de coronacrisis nog langzamer dan vorige jaren.

Daardoor kunnen verzekerden onaangenaam verrast worden in de loop van het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld omdat dan opeens blijkt dat een zorgverlener niet meer gecontracteerd is, en de verzekerde dus moet bijbetalen. Of consumenten kunnen helemaal niet meer terecht bij de gewenste zorgverlener, omdat die het afgesproken zorgplafond heeft bereikt. Die behandelt daardoor de rest van het jaar geen nieuwe patiënten van die verzekeraar meer.

