Bestelfraude via Afterpay kinderlijk eenvoudig

Het afgelopen jaar kregen honderden consumenten spookfacturen van Afterpay en Klarna, betaaldiensten waarmee consumenten online aankopen pas na ontvangst hoeven te betalen. Het gaat om rekeningen van enkele tientjes tot honderden euro’s. Voor producten die ze nooit hebben gekocht.

Misbruik persoonsgegevens

De onterechte rekeningen zijn het gevolg van zogenoemde bestelfraude. Een internetcrimineel misbruikt daarbij andermans persoonsgegevens. Met een simpele truc bestelt de oplichter online op naam en adres van een ander. Vervolgens laat hij het pakket naar een ander afleveradres sturen, het zijne. Als Afterpay na een maand nog geen betaling heeft ontvangen, stuurt het een herinnering naar het opgegeven factuuradres en komt de fraude aan het licht.

Aangifte

Omwille van de veiligheid, geeft de Consumentenbond niet volledig prijs hoe de fraude in zijn werk gaat. Die details kreeg Afterpay wel. Maar het bedrijf reageert alleen in algemene zin, met dat het zijn fraudebestrijding op orde heeft. Afterpay vraagt consumenten die een onterechte rekening kregen aangifte te doen bij de politie en een kopie van de aangifte met het bedrijf te delen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Dat is de wereld op zijn kop, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het slachtoffer moet zijn onschuld bewijzen, terwijl het lek bij Afterpay zit. Ook vragen een aangifte aan te leveren is niet in de haak. Afterpay vraagt zo persoonsgegevens af te staan, die notabene al een keer zijn misbruikt. We hebben de Autoriteit Persoonsgegevens hierover geïnformeerd, want we betwijfelen of dit volgens de regels is.'

Klarna

In maart ontdekte de Consumentenbond ook al dat bestelfraude met achterafbetaaldienst Klarna mogelijk was. Klarna heeft inmiddels een extra verificatie in het bestelproces doorgevoerd, waardoor deze fraude niet meer mogelijk lijkt.