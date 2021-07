€750.000 boete TikTok flinke opsteker voor consumenten

Nieuws|De €750.000 boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) TikTok heeft opgelegd wegens het schenden van de privacy van kinderen is een flinke opsteker voor consumenten. Dat vinden de Consumentenbond en de Stichting Take Back Your Privacy, die in juni namens kinderen een claim van €1,5 miljard bij het populaire videoplatform neerlegden.

De AP verwijt TikTok onder andere dat het zijn gebruikers onvoldoende informeerde over hoe de app gegevens verzamelde, verwerkte en op welke manier deze werden gebruikt. Zo was de privacyverklaring in het Engels en daardoor voor kinderen niet goed te begrijpen. De gebrekkige en onrechtmatige informatievoorziening is één van de redenen waarom Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond actie voeren tegen TikTok.

Steun in de rug

Het boetebesluit is een belangrijke steun in de rug van de Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond. Die eisten eind juni namens zo'n 1,5 miljoen Nederlandse kinderen een schadevergoeding van €1,5 miljard van TikTok, onder meer omdat het bedrijf miljarden verdiende door gericht te adverteren op basis van illegaal verzamelde gegevens.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, ziet de boete vooral als een signaal richting TikTok: ‘Het is een bevestiging dat TikTok de wet overtreden heeft en dat onze claim gegrond is. Het laat zien hoe sterk onze zaak is. En hopelijk brengt het TikTok ertoe om op onze eisen in te gaan.’

Symbolisch

’Deze boete is een belangrijke eerste stap, maar nog lang niet voldoende en had ook veel hoger uit moeten vallen', zegt Friederike van der Jagt, voorzitter van Stichting Take Back Your Privacy. ‘Het is een druppel op een gloeiende plaat, want TikTok schendt ook structureel andere privacyregels en de consumentenrechten van de Nederlandse kinderen. Wij eisen daarom dat TikTok stopt met al haar onrechtmatig handelen, de onrechtmatig verkregen persoonsgegevens verwijdert, en dat de Nederlandse kinderen een serieuze schadevergoeding krijgen.'

Aanmelden

De Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy roepen consumenten op om de actie te steunen en zich aan te melden. Dat geldt met name voor ouders van kinderen die in Nederland TikTok of de voorloper van TikTok, musical.ly, hebben gebruikt sinds 25 mei 2018. Aanmelden is gratis.

Het onderzoek naar TikTok door toezichthouders is overigens nog niet voorbij: de Ierse toezichthouder onderzoekt nog diverse andere privacyschendingen.