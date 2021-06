TikTok ontvangt claim van 1,5 miljard euro voor schending privacy van kinderen

Nieuws|TikTok moet Nederlandse kinderen een schadevergoeding betalen voor het onrechtmatig verzamelen en verhandelen van hun gegevens. Ook moet het bedrijf verzamelde gegevens verwijderen, en zich voortaan aan de wet houden. Dat eisen de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy. Als TikTok niet op de eisen ingaat, dan stapt de Stichting in samenwerking met de Consumentenbond naar de rechter.

Het populaire platform TikTok houdt kinderen die de app gebruiken nauwlettend in de gaten en verzamelt al jarenlang illegaal gegevens van hen. Het gaat dan onder meer om profielinformatie, video’s, foto’s, locatiegegevens en alles wat het kind doet op de app (zoals waar het kind naar kijkt, hoelang en wat het leuk vindt). Ook stuurt het bedrijf gegevens naar het buitenland zonder dat duidelijk is of de gegevens daar veilig worden bewaard.

Gericht adverteren

Naar schatting verzamelde TikTok de afgelopen jaren persoonsgegevens van tussen de 1,2 en 1,6 miljoen kinderen. TikTok gebruikt deze data om miljarden winst te maken via gerichte advertentieverkoop. In 2020 was de omzet van de moedervennootschap van TikTok bijna USD 37 miljard.

Actie

Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond eisen van de ByteDance groep, het bedrijf achter TikTok, dat het stopt met zijn onrechtmatige gedrag. Daarnaast moet het bedrijf de gedupeerde kinderen een schadevergoeding betalen voor de inbreuk op hun rechten. De omvang van de totale schadevergoeding kan oplopen tot ruim € 1,5 miljard.

Uitbuiting

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De handelwijze van TikTok is pure uitbuiting. Het bedrijf verdient honderden miljoenen per jaar over de rug van kinderen. En dat terwijl de privacywet juist voorschrijft dat kinderen extra beschermd zouden moeten worden. Maar daar heeft TikTok lak aan. Het verzamelt stiekem toch allerlei privé-gegevens van kinderen en gebruikt die voor advertenties, waar het bakken met geld mee verdient. TikTok heeft kinderen tot een product gemaakt.’

Aanmelden

De Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy roepen consumenten op om de actie te steunen en zich aan te melden. Dat geldt met name voor ouders van kinderen die in Nederland TikTok of de voorloper van TikTok, musical.ly, hebben gebruikt sinds 25 mei 2018. Aanmelden is gratis.