Kruidenmixen: weinig kruiden, veel goedkope vulling

De Consumentenbond zocht naar de opvallendste voorbeelden van mixen met goedkope vulling en bespreekt die in de Gezondgids van december. Zo bestaan de gehaktmixen van Lidl en Aldi voor driekwart uit zout en de stoofmix runderlapjes van Maggi voor bijna twee derde uit meel. Ook de Jumbo kruidenmix voor gehakt bestaat voor vier vijfde uit paneermeel. En salademixen van Calvé bevatten voornamelijk suiker en hooguit 12% kruiden.

Misleidend en ongezond

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De naam en de verpakking suggereren dat er veel kruiden in deze mixen zitten. Dat fabrikanten ze in werkelijkheid volstoppen met goedkope ingrediënten is misleidend en in het geval van zout ook nog eens ongezond. De Mix voor kip traditioneel van Verstegen bijvoorbeeld levert 3,5 gram zout per portie op. Dat is al meer dan de helft van de geadviseerde maximale hoeveelheid zout per dag.’

De Consumentenbond pleit voor strengere regels die misleidende verpakkingen en het toevoegen van grote hoeveelheden zout aan banden leggen. Molenaar: ‘Keer op keer blijkt dat we dit niet kunnen overlaten aan de fabrikanten.’