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Lidl goedkoopst voor huismerken; Dirk en Vomar volgen op de voet

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Lidl is de goedkoopste supermarkt voor huismerken, gevolgd door Dirk en Vomar. Aldi is gezakt naar de vierde plaats. Dit blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. De duurste supermarkt voor huismerken is Poiesz.
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:25 mei 2021

Prijspeiling supermarkt 2021

De Consumentenbond vergeleek de prijzen van 125 dagelijkse huismerkproducten bij de 15 grootste supermarktketens van Nederland. Reguliere supermarkten gaan met hun huismerken steeds meer de strijd aan met discountsupermarkten. De prijzen komen daardoor steeds dichter bij elkaar te liggen. Lidl was in 2016 nog 21% goedkoper dan gemiddeld, in 2019 15% en nu nog maar 10%.

Grote prijsverschillen

Toch vind je tussen de huismerken nog altijd grote prijsverschillen. Zo kost 500 ml chilisaus sweet bij Jumbo €0,64 en bij Coop €1,65. Voor 500 ml mondwater mint betalen consumenten bij Lidl €1,19 en bij AH €2,49. En een pakje groentesoepmix voor 6 borden staat bij Aldi voor €0,53 in het schap en bij Spar voor €0,99.

Biologische alternatieven

Albert Heijn biedt de meeste keus in biologische huismerken. Voor ongeveer 50 van de 125 producten heeft AH een biologische variant. Bij Jumbo, Plus en Poiesz ligt dat rond de 40. Onderaan staan Lidl, Picnic en Spar met 20 biologische alternatieven en Aldi met 15.


 