Lidl goedkoopst voor huismerken; Dirk en Vomar volgen op de voet

Nieuws|Lidl is de goedkoopste supermarkt voor huismerken, gevolgd door Dirk en Vomar. Aldi is gezakt naar de vierde plaats. Dit blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. De duurste supermarkt voor huismerken is Poiesz.