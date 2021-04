Meer aanbieders rekenden te hoge rente op krediet

Nieuws|Naast ABN AMRO hebben ook andere kredietverstrekkers te hoge rentes bij hun klanten in rekening gebracht. Dit bevestigde de Commissie van Beroep van het Kifid in twee uitspraken over doorlopende kredieten van de Hollandsche Disconto Voorschotbank (onderdeel van Vesting Finance) en Santander Consumer Finance Benelux. De Consumentenbond vermoedt dat meer kredietverstrekkers de fout in zijn gegaan.

De commissie stelde vast dat de kredietverstrekkers een hoge rente in rekening bleven brengen terwijl de marktrente daalde. De te veel betaalde rente moeten zij terugbetalen aan de klant. De beslissing sterkt de Consumentenbond in de overtuiging dat kredietaanbieders veel vaker te hoge rente in rekening brachten bij kredieten.

Consumenten die vermoeden dat zij teveel rente hebben betaald over hun krediet kunnen zich melden bij Consumentenbond Claimservice. De Consumentenbond onderzoekt of ook die consumenten recht hebben op compensatie. Het gaat niet alleen om doorlopende kredieten of roodstand bij de partijen waartegen Kifid uitspraak heeft gedaan, maar ook om andere banken, kredietverstrekkers en creditcardmaatschappijen met vergelijkbare financiële producten met een variabele rente.

Gesprek met ABN AMRO

Eerder werd ABN AMRO al op de vingers getikt door het Kifid en veroordeeld tot terugbetaling van €5.000 aan een klant. Hierop riep de Consumentenbond ABN AMRO op verantwoordelijkheid te nemen en klanten met een soortgelijk krediet ook te compenseren. Ongeveer 80.000 klanten van ABN AMRO hebben een dergelijk doorlopend krediet. ABN AMRO gaf vervolgens aan met de Consumentenbond in gesprek te willen gaan over een compensatieregeling.